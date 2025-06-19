"Finalde Türkiye Var" Demişti! İsrailli Yorumcu Maç Benzetmesi Tepki Çekince Geri Adım Attı
Eski futbolcu ve TV yorumcusu Eyal Berkovic geçtiğimiz günlerde bir yayında Orta Doğu'daki savaş ortamını bir futbol kupasına benzetmiş, Hamas ve İran'ı yendiklerini söyleyerek final maçında da Türkiye olduğunu ifade etmişti. Büyük tepkiler çeken benzetme karşısında Berkovic geri adım attı. Şaka yaptığını söyledi.
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Eski futbolcu Eyal Berkovic İsrail medyasında yorumculuk yapan ülkenin ünlü isimlerinden.
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bu benzetme de çokça tepki çekmişti.
Berkovic "sadece şakaydı" diyerek geri adım attı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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