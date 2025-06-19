onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Finalde Türkiye Var" Demişti! İsrailli Yorumcu Maç Benzetmesi Tepki Çekince Geri Adım Attı

"Finalde Türkiye Var" Demişti! İsrailli Yorumcu Maç Benzetmesi Tepki Çekince Geri Adım Attı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2025 - 11:52

Eski futbolcu ve TV yorumcusu Eyal Berkovic geçtiğimiz günlerde bir yayında Orta Doğu'daki savaş ortamını bir futbol kupasına benzetmiş, Hamas ve İran'ı yendiklerini söyleyerek final maçında da Türkiye olduğunu ifade etmişti. Büyük tepkiler çeken benzetme karşısında Berkovic geri adım attı. Şaka yaptığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski futbolcu Eyal Berkovic İsrail medyasında yorumculuk yapan ülkenin ünlü isimlerinden.

Eski futbolcu Eyal Berkovic İsrail medyasında yorumculuk yapan ülkenin ünlü isimlerinden.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bu benzetme de çokça tepki çekmişti.

Detaylar burada;

Berkovic "sadece şakaydı" diyerek geri adım attı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
16
11
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın