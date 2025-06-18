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İsrailli Eski Futbolcu ve Yorumcudan Skandal Sözler: "İran da Bitti, Finalde Türkiye Var!”

İsrailli Eski Futbolcu ve Yorumcudan Skandal Sözler: "İran da Bitti, Finalde Türkiye Var!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 08:12 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 09:17

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İsrailli eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sonrasında da 'Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle' sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

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İsrail medyasında açıklamalarda bulunan gazeteci Eyal Berkovic, "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

İsrail medyasında açıklamalarda bulunan gazeteci Eyal Berkovic, "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

İsrail medyasından Kanal 13'e konuşan, İsrailli gazeteci Eyal Berkovic İran'ın ardından İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söyledi. Eski bir futbolcu olan Berkovic ‘Hamas'la çeyrek final, İran'la yarın final oynadık ve yendik, final Türkiye ile olacak’ diyerek alçakça konuştu.

Askerî operasyonları futbol turnuvasına benzeten Berkovic, “İsrail'in finalde Türkiye ile karşılacağını” ileri sürdü.

Berkovic, “Çeyrek finalde Hamas’la berabere kaldık, penaltılarda eledik. Yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var” dedi.

Eyal Berkovic'in gündem olan videosu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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