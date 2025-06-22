1999'da Sorular Çalındığı İçin İptal Olan ÖSS Haberi ile O Günlere Gidiyoruz

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DLLB0WbIqaz/
Ülkemizin eğitim sahasında belki de en çok tartışılan konulardan biri, üniversiteye giriş sınavının adının sıkça değiştirilmesi olmuştur. Ancak, ne yazık ki bu değişikliklerin adı kadar, bu süreçte yaşanan olaylar da hafızalardan silinmiyor. Her ne kadar isimler değişse de, yaşananlar ve verilen mücadele hiç değişmedi.
Bugün yine binlerce öğrenci üniversite sınavının ikici basamağı için ter döküyor. Biz de 1999'da, sınava saatler kala iptal edilen sınavın haberiyle o günlere gidiyoruz.
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1999 yılında gerçekleşen bu olay, Türkiye'nin eğitim tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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