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1999'da Sorular Çalındığı İçin İptal Olan ÖSS Haberi ile O Günlere Gidiyoruz

1999'da Sorular Çalındığı İçin İptal Olan ÖSS Haberi ile O Günlere Gidiyoruz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 12:16 Son Güncelleme: 22.06.2025 - 13:01

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Ülkemizin eğitim sahasında belki de en çok tartışılan konulardan biri, üniversiteye giriş sınavının adının sıkça değiştirilmesi olmuştur. Ancak, ne yazık ki bu değişikliklerin adı kadar, bu süreçte yaşanan olaylar da hafızalardan silinmiyor. Her ne kadar isimler değişse de, yaşananlar ve verilen mücadele hiç değişmedi. 

Bugün yine binlerce öğrenci üniversite sınavının ikici basamağı için ter döküyor. Biz de 1999'da, sınava saatler kala iptal edilen sınavın haberiyle o günlere gidiyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DLLB0WbIqaz/
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Buradan izleyebilirsiniz;

1999 yılında gerçekleşen bu olay, Türkiye'nin eğitim tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.

1999 yılında gerçekleşen bu olay, Türkiye'nin eğitim tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Bağlarbaşı'nda bulunan kampüsünde, sınav sorularının bulunduğu çuvaldan iki soru kitapçığı çalındı. Sınavın güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bu durumun ardından yetkililer harekete geçti. Sınavın iptal edildiği ve daha sonraki bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bu olay, sınavın başlamasına sadece birkaç saat kala ortaya çıktı ve adayları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. O sene üniversite sınavında tek oturumlu döneme geçiş yapılacaktı. Bu durum pek çok öğrenciyi hayal kırıklığına uğratırken planlarını da bozdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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