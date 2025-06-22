1999'da Sorular Çalındığı İçin İptal Olan ÖSS Haberi ile O Günlere Gidiyoruz

Ülkemizin eğitim sahasında belki de en çok tartışılan konulardan biri, üniversiteye giriş sınavının adının sıkça değiştirilmesi olmuştur. Ancak, ne yazık ki bu değişikliklerin adı kadar, bu süreçte yaşanan olaylar da hafızalardan silinmiyor. Her ne kadar isimler değişse de, yaşananlar ve verilen mücadele hiç değişmedi.

Bugün yine binlerce öğrenci üniversite sınavının ikici basamağı için ter döküyor. Biz de 1999'da, sınava saatler kala iptal edilen sınavın haberiyle o günlere gidiyoruz.