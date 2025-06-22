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İngilizce Öğrenmeye Çalışan Çinli Çocuğun Perişanlığı Sizi İlkokul Yıllarınıza Götürecek

İngilizce Öğrenmeye Çalışan Çinli Çocuğun Perişanlığı Sizi İlkokul Yıllarınıza Götürecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 11:00

İçerik Devam Ediyor

İngilizce öğrenme süreci, çoğu kişi için oldukça zorlu bir deneyim olabilir. Bu durum, özellikle kendi anadilleri İngilizce alfabesi ile benzerlik göstermeyen ülkelerde yaşayanlar için daha karmaşık bir hale gelebiliyor. Bu süreç, dilin yapısının yanı sıra, farklı aksan ve tonlamaları da içerdiği için, genellikle uzun ve sabır gerektiren bir yolculuk haline geliyor. İngilizce dilini öğrenme süreci, sadece dil bilgisi kurallarını ve kelime dağarcığını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda farklı kültürleri anlama ve küresel bir perspektif kazanma fırsatı da sunar. Bu nedenle, bu süreçte karşılaşılan zorluklar, aslında kişisel ve profesyonel gelişim için önemli bir adım olabilir. Ancak, bu sürecin zorluğu, kişinin motivasyonunu ve öğrenme hızını etkileyebilir. Bu nedenle, İngilizce öğrenirken sabırlı olmak ve süreci adım adım ilerletmek önemlidir. Özellikle çocuklarda daha profesyonel ve daha sabırlı davranmak önemlidir.

İngilizce öğrenmeye çalışan Çinli bir miniğin verdiği mücadele sosyal medyada viral oldu. Çocuğun çabası, izleyenleri kendi ilkokul yıllarına götürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kendisiyle birlikte, ona İngilizce öğretmeye çalışan ablası da ayrı bir mücadele verdi.

Kendisiyle birlikte, ona İngilizce öğretmeye çalışan ablası da ayrı bir mücadele verdi.

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Video gelen yorumlara da birlikte bakalım;

Video gelen yorumlara da birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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