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Bir Miniğin Robotik Kodlama ile Lego Kullanarak Yaptığı Otomatik Kapı Sistemi Beğeni Topladı

Bir Miniğin Robotik Kodlama ile Lego Kullanarak Yaptığı Otomatik Kapı Sistemi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 23:33

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Teknoloji, artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Hızla gelişiyor  ve her yeni gün, hayatımızı kolaylaştıran yeni bir buluşla karşılaşıyoruz. Gelecekteki iş şekilleri ve meslekler de bu hızlı gelişimle birlikte evrimleşiyor ve değişiyor. Artık, kendimizi daha önce hiç görmediğimiz, bambaşka bir dünyanın eşiğinde buluyoruz.

Bir ortaokul öğrencisi, robotik kodlama ile lego kullanarak otomatik bir kapı tasarladı. Tasarımı sosyal medyada beğeni topladı.

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Bu gün binlerce öğrenci üniversite maratonu için sınava girdi. Her biri hayatlarını sürdürecekleri mesleğin ilk adımı olan üniversite için ter döktü.

Bu gün binlerce öğrenci üniversite maratonu için sınava girdi. Her biri hayatlarını sürdürecekleri mesleğin ilk adımı olan üniversite için ter döktü.

Geleceğin meslek yelpazesi, teknolojik gelişmelerin hızına paralel olarak hızla dönüşüm geçiriyor. Artık geleneksel mesleklerin yerini, daha yenilikçi ve teknoloji odaklı işler alıyor. Bu durum, hem iş dünyasını hem de eğitim sistemini yeniden şekillendiriyor. Geleceğin mesleklerine ayak uydurabilmek ve bu dönüşümün bir parçası olabilmek için, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme gerekliliği daha da önem kazanıyor. Yeni nesil meslekler, daha çok dijital beceriler, veri analizi ve yapay zekâ gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Bu durum, bireylerin ve toplumların, geleceğin dünyasına uyum sağlama ve rekabet edebilme kabiliyetini doğrudan etkiliyor. Bu sebeple, meslek seçerken bu durumu göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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