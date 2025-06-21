Bir Miniğin Robotik Kodlama ile Lego Kullanarak Yaptığı Otomatik Kapı Sistemi Beğeni Topladı

Teknoloji, artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Hızla gelişiyor ve her yeni gün, hayatımızı kolaylaştıran yeni bir buluşla karşılaşıyoruz. Gelecekteki iş şekilleri ve meslekler de bu hızlı gelişimle birlikte evrimleşiyor ve değişiyor. Artık, kendimizi daha önce hiç görmediğimiz, bambaşka bir dünyanın eşiğinde buluyoruz.
Bir ortaokul öğrencisi, robotik kodlama ile lego kullanarak otomatik bir kapı tasarladı. Tasarımı sosyal medyada beğeni topladı.
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Bu gün binlerce öğrenci üniversite maratonu için sınava girdi. Her biri hayatlarını sürdürecekleri mesleğin ilk adımı olan üniversite için ter döktü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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