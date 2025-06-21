Bir Miniğin Robotik Kodlama ile Lego Kullanarak Yaptığı Otomatik Kapı Sistemi Beğeni Topladı

Teknoloji, artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Hızla gelişiyor ve her yeni gün, hayatımızı kolaylaştıran yeni bir buluşla karşılaşıyoruz. Gelecekteki iş şekilleri ve meslekler de bu hızlı gelişimle birlikte evrimleşiyor ve değişiyor. Artık, kendimizi daha önce hiç görmediğimiz, bambaşka bir dünyanın eşiğinde buluyoruz.

Bir ortaokul öğrencisi, robotik kodlama ile lego kullanarak otomatik bir kapı tasarladı. Tasarımı sosyal medyada beğeni topladı.