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Bir Çiftlik Sahibinin Koyunlar ve Kuzuları Ayırdığı Anları İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Bir Çiftlik Sahibinin Koyunlar ve Kuzuları Ayırdığı Anları İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.06.2025 - 15:30

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Çiftlik sahibi olmak, hayvanlarla ilgilenmek büyük sorumluluk gerektirir. Ancak bu durum, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli bir deneyim de sunar. Hayvanların bakımı ve çiftlik işlerinin yönetimi, belki de beklenenden daha fazla bir dikkat ve özen gerektirir. Ancak bu süreç, doğayla ve hayvanlarla iç içe olmanın verdiği huzur ve mutlulukla birleştiğinde, çiftlik sahibi olmanın getirdiği zorluklar göz ardı edilebilir hale gelir. 

Bir çiftlik sahibi kuzuların bakımı için, koyunlar ve kuzuları ayırdığı anları paylaştı. O anlar izleyenleri hipnotize etti.

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Burada izleyebilirsiniz;

Koyunlar ve kuzular kontrollü beslenme için belli bir dönemde ayrı yerlere konulur.

Koyunlar ve kuzular kontrollü beslenme için belli bir dönemde ayrı yerlere konulur.

Kuzular 6-8 haftalıkken sütten kesilir ve ot yemeye başlayabilir. Bu süreçten sonra da koyunlar ve kuzuların yem ihtiyacı farklıdır. Aynı zamanda süt sağımı ve üreme kontrolü için de bu gereklidir. Çiftçilerin bunun için belirli yöntemleri vardır. Bu çiftçinin kullandığı yöntem ise son derece pratik ve izlemesi keyifli bir görüntü sundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Koyunları sayarken uykum geldi.