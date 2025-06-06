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Sonuç Yine Hüsran: Bir Adam Kaçırılma Numarasını Tüm Köpeklerine Denedi

Sonuç Yine Hüsran: Bir Adam Kaçırılma Numarasını Tüm Köpeklerine Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 22:32 Son Güncelleme: 06.06.2025 - 23:18

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Köpekler dünyanın en zeki canlıları.  Zekaları ve öğrenme kabiliyetleri sayesinde, köpekler birçok farklı görevi yerine getirebilirler. Eğitimli bir köpeğin, insanlara yardım etmekten, tehlikeli durumları algılamaya kadar çok çeşitli becerilere sahip olduğunu görebiliriz. Onların bu üstün yetenekleri, onları insanların en iyi dostları ve mükemmel yardımcıları yapar. Bu özellikleri sayesinde, köpekler sadece evcil hayvan olarak değil, aynı zamanda arama-kurtarma, polis ve hatta askeri operasyonlarda da kullanılırlar. 

Son dönemde köpeklere kaçırılma şakası yapıldığı videolara denk gelmişsinizdir. Bir adam tüm köpeklerine aynı şakayı denedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Fakat sonuç pek de değişmedi.

Fakat sonuç pek de değişmedi.

Köpeklerden ikisi doğrudan yemeklerini seçerken diğeri haydutlarla eğlenmeyi seçti. Hatta sahibi o anları 'Benimle dalga mı geçiyorsun Cinnemon' notuyla paylaştı. 

Fakat pek çok kişi, köpeklerin aslında yemeği seçmediğini, maskeli kişilerin kokularını tanıdıklarını, bu yüzden bir tehlike görmediklerini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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