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Gece Yarısı Karnı Acıkan Köpek Sahibini Uyandırmak İçin Bulduğu Yöntemle Pes Dedirtti

Gece Yarısı Karnı Acıkan Köpek Sahibini Uyandırmak İçin Bulduğu Yöntemle Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 23:23

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Köpeklerin zekası hakkında tartışmaya gerek bile yok. Köpeklerin zekası, çoğu zaman onların sahiplerinin bile tahmin edemeyeceği seviyelerdedir. Bu durum, onların eğitimlerini ve günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkiler. Köpeklerin bu denli zeki olmaları, onları insanların en iyi dostu yapar. Köpekler aynı zamanda bu zekaları sayesinde arama-kurtarma, polis ve hatta askeri operasyonlarda dahi ekiplere yardımcı olurlar. 

Gece yarısı karnı acıkan bir köpek, insan dostunun uyanmasını beklemek istemedi. Bulduğu yöntem ise sahibinin aklını alırken izleyenlere pes dedirtti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mama kabı ile bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, önce kendi kendine uyanmasını bekledi.

Mama kabı ile bir süre sahibinin başında bekleyen köpek, önce kendi kendine uyanmasını bekledi.

Bundan umudu kesince yapacak bir şeyi kalmayan köpek, mama kabını büyük bir gürültüyle yere bıraktı. Köpek istediğine ulaştı fakat sahibi neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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