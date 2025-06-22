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Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Saldırısına Tepki Gösterdi: “Bölgesel İhtilaf Küresel Düzeye Taşınabilir”

Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Saldırısına Tepki Gösterdi: “Bölgesel İhtilaf Küresel Düzeye Taşınabilir”

Dışişleri Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 13:48

ABD’nin İran’a düzenlediği hava saldırısına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. ABD’nin saldırısının çatışmaları küresel düzeye çekebileceği endişesinin yer aldığı açıklamada, “Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz” denildi.

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ABD’nin Orta Doğu’daki İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara dahil olmasına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

ABD’nin Orta Doğu’daki İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara dahil olmasına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Türkiye, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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