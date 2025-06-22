Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Saldırısına Tepki Gösterdi: “Bölgesel İhtilaf Küresel Düzeye Taşınabilir”
ABD’nin İran’a düzenlediği hava saldırısına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. ABD’nin saldırısının çatışmaları küresel düzeye çekebileceği endişesinin yer aldığı açıklamada, “Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz” denildi.
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ABD’nin Orta Doğu’daki İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara dahil olmasına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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