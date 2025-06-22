İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da Konuştu: “Yarın Putin ile Bir Görüşme Gerçekleştireceğiz”

ABD, bu gece İran ile İsrail arasındaki çatışmalara resmen dahil olmuş ve İran’ın 3 nükleer tesisini bombardıman uçaklarıyla vurmuştu.

ABD’nin saldırısı sırasında Türkiye’de olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da yaptığı açıklamada, “ABD’nin yaptığı açık bir ihlaldir. İran her türlü karşılık verme hakkına sahiptir” dedi.

Arakçi ayrıca “dostumuz” dediği Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile Moskova’da yarın önemli bir görüşme yapacaklarını da ifade etti.