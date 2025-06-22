İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da Konuştu: “Yarın Putin ile Bir Görüşme Gerçekleştireceğiz”
ABD, bu gece İran ile İsrail arasındaki çatışmalara resmen dahil olmuş ve İran’ın 3 nükleer tesisini bombardıman uçaklarıyla vurmuştu.
ABD’nin saldırısı sırasında Türkiye’de olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da yaptığı açıklamada, “ABD’nin yaptığı açık bir ihlaldir. İran her türlü karşılık verme hakkına sahiptir” dedi.
Arakçi ayrıca “dostumuz” dediği Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile Moskova’da yarın önemli bir görüşme yapacaklarını da ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürükleniyor”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın