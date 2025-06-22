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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da Konuştu: “Yarın Putin ile Bir Görüşme Gerçekleştireceğiz”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da Konuştu: “Yarın Putin ile Bir Görüşme Gerçekleştireceğiz”

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 13:19

ABD, bu gece İran ile İsrail arasındaki çatışmalara resmen dahil olmuş ve İran’ın 3 nükleer tesisini bombardıman uçaklarıyla vurmuştu.

ABD’nin saldırısı sırasında Türkiye’de olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi İstanbul’da yaptığı açıklamada, “ABD’nin yaptığı açık bir ihlaldir. İran her türlü karşılık verme hakkına sahiptir” dedi.

Arakçi ayrıca “dostumuz” dediği Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile Moskova’da yarın önemli bir görüşme yapacaklarını da ifade etti.

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Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti.

Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti.

Arakçi’nin Türkiye’de olduğu sırada ABD’nin İran’a saldırı gerçekleşti. 

Saldırıyı İstanbul’da değerlendiren Arakçi, “ABD’nin operasyonunu kınıyoruz. ABD bunun sonuçlarına katlanacak. ABD, BM üyesi bir ülkeye soykırım rejimi uygulayan bir devletle beraber saldırdı. Her türlü aracı kullanarak ABD’ye karşılık vereceğiz” dedi.

“Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürükleniyor”

“Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürükleniyor”

ABD’nin vurduğu nükleer tesislerin tamamen barışçıl olduğunu söyleyen Arakçi, “ABD'nin ihlalleri çok vahim. Dünya çok tehlikeli bir kaosa sürüklendi. Birleşmiş Milletler (BM) bu saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmalı.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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