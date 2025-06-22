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Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!

Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 19:10

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın yayınlanan son YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın aylardır dilinden düşürmediği 'eski menajerle davalık olma süreci' hakkında ilk kez konuştu. 

'Bu bir kölelik sözleşmesi' diyen Elçin Sangu, sözleşmede yer alan akılalmaz maddeyi tüm detaylarıyla anlattı!

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Aylardır Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun bitmek bilmeyen tartışmasını konuşuyoruz, magazine biraz hakimseniz mutlaka denk gelmişsinizdir.

Aylardır Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun bitmek bilmeyen tartışmasını konuşuyoruz, magazine biraz hakimseniz mutlaka denk gelmişsinizdir.

İkilinin tekelleşme iddiaları ortaya ilk atıldığında başlayan kavgasının ateşi bir an olsun sönmedi. Kendisini bir anda Altuntaş'ın başlattığı tartışmanın içinde bulan Elçin Sangu, lafını sakınmamıştı. 

Birbirine oldukça ters giden ikili, karşılıklı bir dava sürecine girerken Birsen Altuntaş'ın Elçi Sangu'nun eski menajeriyle yaşadığı dava sürecine vurgusu tansiyonun daha da yükselmesine sebep olmuştu. 

En son ortalık tam biraz sakinledi demiştik ki geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Elçin Sangu'nun kendisinden ricacı olduğunu iddia ettiği bir paylaşımda bulunmuş, Sangu'dan da cevap gecikmemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gazeteci Fatih Altaylı, birkaç saat önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, birkaç saat önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Fakat Elçin Sangu'yu konuk ettiği son bölümü, yaklaşık 10 saat önce YouTube'da yayınlandı. 

Başına geleceklerden habersiz, Elçin Sangu'yla oldukça samimi ve neşeli bir sohbet yürüten Fatih Altaylı, ünlü oyuncuya birsen Altuntaş'ın dilinden düşürmediği 'eski menajerle davalık olma sürecini' de sordu. Konuyu ilk kez bu kadar net anlatan Elçin Sangu, 'kölelik anlaşması' sözleriyle dikkat çekti.

"Çoğu sözleşmemiz köle sözleşmesi gibi. Belli başlı şeylere dikkat etseler yeter aslında" diyerek sözlerine başlayan Elçin Sangu,

"Çoğu sözleşmemiz köle sözleşmesi gibi. Belli başlı şeylere dikkat etseler yeter aslında" diyerek sözlerine başlayan Elçin Sangu,

'Atıyorum, ayrılmak istedin menajerinden. Önceden, nasıl işten çıkmadan önce bir bildirimde bulunursun, yasal bildirimde bulunursun. O süreç tamamlandığında da taraflar büyük bir anlaşmazlık yoksa el sıkışıp ayrılırlar. 

Burada ben onu yapsam da ayrılamıyorum. Çünkü benim sözleşmemde şöyle bir şey var; Herhangi bir ödüle aday gösterilsem dahi sözleşme kendiliğinden 1 yıl uzuyor. Ben o yıl almışım 18 ödül... Yani böyle bir şey mümkün mü Fatih bey? Eşler boşanıyor, hayatta neler oluyor. 18 yıl insanın yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Bu bir kölelik sözleşmesi ve biz aslında bunun savaşını veriyoruz. 

Üstelik ayrılan da ben değilim. Benim menajerim bana iş getirmediğimi söylemeyip bana ağlayarak, sarılarak ayrılıp beni o zamanki yeni menajerime götürdü. Sonra bir anda 2 milyon lira istedi. Ya ver ya... falanlara geldi konu. Bir anda para istendi yani garip gurup. Hayatında bana kazandırmadığı paralardı  o dönem için 7 yıl öncesinin 2 milyonundan bahsediyoruz. Ben o zamana kadar hayatımda öyle bir para da kazanmadım, yalan değil. Dolayısıyla olabilecek bir konu değil ve iş sürünmeceye girip uzun yıllar mahkemesi görülecek bir hale geldi' açıklamasında bulundu. 

Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

İşte tüm detaylarıyla o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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