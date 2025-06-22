Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı'nın yayınlanan son YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın aylardır dilinden düşürmediği 'eski menajerle davalık olma süreci' hakkında ilk kez konuştu.
'Bu bir kölelik sözleşmesi' diyen Elçin Sangu, sözleşmede yer alan akılalmaz maddeyi tüm detaylarıyla anlattı!
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Aylardır Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun bitmek bilmeyen tartışmasını konuşuyoruz, magazine biraz hakimseniz mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Gazeteci Fatih Altaylı, birkaç saat önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
"Çoğu sözleşmemiz köle sözleşmesi gibi. Belli başlı şeylere dikkat etseler yeter aslında" diyerek sözlerine başlayan Elçin Sangu,
İşte tüm detaylarıyla o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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