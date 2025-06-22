Yıllardır Eski Menajeriyle Davalık Olan Elçin Sangu, Sözleşmesinde Yer Alan Akılalmaz Maddeyi İlk Kez Anlattı!

'Atıyorum, ayrılmak istedin menajerinden. Önceden, nasıl işten çıkmadan önce bir bildirimde bulunursun, yasal bildirimde bulunursun. O süreç tamamlandığında da taraflar büyük bir anlaşmazlık yoksa el sıkışıp ayrılırlar.

Burada ben onu yapsam da ayrılamıyorum. Çünkü benim sözleşmemde şöyle bir şey var; Herhangi bir ödüle aday gösterilsem dahi sözleşme kendiliğinden 1 yıl uzuyor. Ben o yıl almışım 18 ödül... Yani böyle bir şey mümkün mü Fatih bey? Eşler boşanıyor, hayatta neler oluyor. 18 yıl insanın yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Bu bir kölelik sözleşmesi ve biz aslında bunun savaşını veriyoruz.

Üstelik ayrılan da ben değilim. Benim menajerim bana iş getirmediğimi söylemeyip bana ağlayarak, sarılarak ayrılıp beni o zamanki yeni menajerime götürdü. Sonra bir anda 2 milyon lira istedi. Ya ver ya... falanlara geldi konu. Bir anda para istendi yani garip gurup. Hayatında bana kazandırmadığı paralardı o dönem için 7 yıl öncesinin 2 milyonundan bahsediyoruz. Ben o zamana kadar hayatımda öyle bir para da kazanmadım, yalan değil. Dolayısıyla olabilecek bir konu değil ve iş sürünmeceye girip uzun yıllar mahkemesi görülecek bir hale geldi' açıklamasında bulundu.

Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.