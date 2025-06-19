Acun Ilıcalı'nın 20 Milyon Euro'luk Yatı Göcek'te Görüntülendi: Yatına Eklettiği Yeni Detay Dikkat Çekti!
Acun Ilıcalı geçtiğimiz senelerde, şimdinin kuruyla 900 küsür milyona denk gelen bir yat satın almıştı. Acun Ilıcalı'nın, kızlarının baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y' ismini verdiği yat Göcek'te görüntülendi. Yatına eklenen yeni detay dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinin başını çeken Acun Ilıcalı, her sene imzasını bıraktığı işlerle sık sık gündeme geliyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, birkaç sene önce şimdilerde değeri 20 milyon Euro olan yatıyla manşetlerde yer almıştı kendisi.
Bugünün kuruyla, 908 milyon 650 bin TL'ye tekabül eden yat, geçtiğimiz saatlerde Göcek'te görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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