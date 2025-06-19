Acun Ilıcalı'nın 20 Milyon Euro'luk Yatı Göcek'te Görüntülendi: Yatına Eklettiği Yeni Detay Dikkat Çekti!

Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde herhangi bir eklentisi olmayan yatın yeni detayı dikkat çekti! Kimilerinin seraya benzettiği fileli oda, kimilerinin de 'Oraya da Survivor parkuru kurmuş' demesine sebep oldu. 😂

Yattaki çıkıntının ne için yapıldığının asıl sebebi ise merak konusu...