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Acun Ilıcalı'nın 20 Milyon Euro'luk Yatı Göcek'te Görüntülendi: Yatına Eklettiği Yeni Detay Dikkat Çekti!

Acun Ilıcalı'nın 20 Milyon Euro'luk Yatı Göcek'te Görüntülendi: Yatına Eklettiği Yeni Detay Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 21:22

Acun Ilıcalı geçtiğimiz senelerde, şimdinin kuruyla 900 küsür milyona denk gelen bir yat satın almıştı. Acun Ilıcalı'nın, kızlarının baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y' ismini verdiği yat Göcek'te görüntülendi. Yatına eklenen yeni detay dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinin başını çeken Acun Ilıcalı, her sene imzasını bıraktığı işlerle sık sık gündeme geliyor.

Televizyon dünyasının en başarılı isimlerinin başını çeken Acun Ilıcalı, her sene imzasını bıraktığı işlerle sık sık gündeme geliyor.

Survivor, MasterChef, O Ses Türkiye'yle ayrı, Hull City'siyle ayrı, TV8'le ayrı ilgilenen medya devi, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Geçtiğimiz sene Ayça Altunkaya ile dünyaevine giren, birbirinden tatlı dört kızı Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile kurduğu güçlü bağ ile de takdir toplayan Acun Ilıcalı, üstünden çıkarmadığı siyah tişörtüyle olduğu kadar mal varlığıyla da gündeme oturuyor.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç sene önce şimdilerde değeri 20 milyon Euro olan yatıyla manşetlerde yer almıştı kendisi.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç sene önce şimdilerde değeri 20 milyon Euro olan yatıyla manşetlerde yer almıştı kendisi.

Ilıcalı'nın kızlarının baş harflerinden oluşan ‘B.A.L.M.Y.’ adını taşıyan yatının iç ve dış özellikleri ağızları açık bırakmıştı. 

YouTube'da bir emlak kanalında gösterilen yatın içinde ayak tenisi sahası, havuz ve beş yatak odası bulunduğu öğrenilmişti. 6 kompartmana sahip, 47.2 metre uzunluğundaki yat, 'Ah o yatta bizde olsaydık' dedirtmişti.

Bugünün kuruyla, 908 milyon 650 bin TL'ye tekabül eden yat, geçtiğimiz saatlerde Göcek'te görüntülendi.

Bugünün kuruyla, 908 milyon 650 bin TL'ye tekabül eden yat, geçtiğimiz saatlerde Göcek'te görüntülendi.

Geçtiğimiz sene görüntülendiğinde herhangi bir eklentisi olmayan yatın yeni detayı dikkat çekti! Kimilerinin seraya benzettiği fileli oda, kimilerinin de 'Oraya da Survivor parkuru kurmuş' demesine sebep oldu. 😂

Yattaki çıkıntının ne için yapıldığının asıl sebebi ise merak konusu...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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