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Bebeğine Daha Önce Duyulmamış Bir İsim Koyan Alperen Duymaz, Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Bebeğine Daha Önce Duyulmamış Bir İsim Koyan Alperen Duymaz, Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 18:39

Leyla dizisindeki inanılmaz performansıyla sezon boyu adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın sessiz sedasız evlendiğini ve hatta baba olduğunu duymuştuk. 

Oğluna verdiği isimle dikkat çeken Alperen Duymaz, bebeğinin yüzünü geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerin her birinde hafızalara kazınan performansıyla öne çıkan Alperen Duymaz'ı tanırsınız.

Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerin her birinde hafızalara kazınan performansıyla öne çıkan Alperen Duymaz'ı tanırsınız.

En son bu sezonun en beğenilen ve en sürükleyici dizilerinden biri olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet'te Cemre Baysel'le başrolü paylaşan Alperen Duymaz, Civan karakteriyle tarihindeki en iyi performanslardan birine imza attı. 

Karakterin içine giren Alperen Duymaz, Leyla 2. sezonu onayı alsa da diziye geçtiğimiz haftalarda veda etti. Ölüm sahnesine seyirciden yorum yağarken, Leyla fanları bölümden oldukça etkilenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugüne dek özel hayatından çok oyunculuğuyla konuştuğumuz Alperen Duymaz'ın yüreğe dokunan bir aşk hikayesini olduğunu birkaç ay önce öğrenmiştik.

Bugüne dek özel hayatından çok oyunculuğuyla konuştuğumuz Alperen Duymaz'ın yüreğe dokunan bir aşk hikayesini olduğunu birkaç ay önce öğrenmiştik.

2020 yılında evlendiği Kübra Kelkit'in Alperen Duymaz'ın çocukluk aşkı olduğu ortaya çıkmış, ikilinin hikayesi kalp eritmişti. Arada bir boşanma dedikoduları çıksa da çiftimiz 5 yıldır, huzur ve mutluluk dolu yuvasında gözlerden uzak yaşıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz ekim ayında Alperen Duymaz ve eşinin bir bebek sahibi olduğunu da öğrenmiş, küçük bir şok geçirmiştik. Sessiz sedasız baba olan Alperen Duymaz'ın oğluna verdiği isim dikkat çekmişti.

"Gün Duymaz"la tanışma şerefine birkaç saat önce eriştik!

"Gün Duymaz"la tanışma şerefine birkaç saat önce eriştik!

Alperen Duymaz, tombul kollu, bal yanaklı oğlu Gün'le ilk baba oğul pozunu sosyal medya hesabından paylaştı!

Yalnızca profilini görebildik ama bu da bir şeydir tabii, yıllardır yüzünü hiç göremediğimi ünlü bebekleri de var biliyorsunuz. Bu dünya yakışıklısı oğlana bir maşallah alalım! 🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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