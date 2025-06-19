Bebeğine Daha Önce Duyulmamış Bir İsim Koyan Alperen Duymaz, Oğlunun Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Leyla dizisindeki inanılmaz performansıyla sezon boyu adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın sessiz sedasız evlendiğini ve hatta baba olduğunu duymuştuk.
Oğluna verdiği isimle dikkat çeken Alperen Duymaz, bebeğinin yüzünü geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez gösterdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerin her birinde hafızalara kazınan performansıyla öne çıkan Alperen Duymaz'ı tanırsınız.
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Bugüne dek özel hayatından çok oyunculuğuyla konuştuğumuz Alperen Duymaz'ın yüreğe dokunan bir aşk hikayesini olduğunu birkaç ay önce öğrenmiştik.
"Gün Duymaz"la tanışma şerefine birkaç saat önce eriştik!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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