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Artık Adını da Söylemiyoruz Herhalde: Nazlı Sabancı'nın Emoji'lerle Kapattığı Kızıyla Son Pozu Dikkat Çekti!

Artık Adını da Söylemiyoruz Herhalde: Nazlı Sabancı'nın Emoji'lerle Kapattığı Kızıyla Son Pozu Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 22:27

Bugüne dek kızı Arzu Alara'nın yüzünü, itinayla emoji'lerle kapatmasını izlediğimiz Nazlı Sabancı, bu sefer level atladı! Hacı Sabancı'nın 'başka kadından başka çocuk' vakasının ardından daha gözden uzak olmayı tercih eden Nazlı Sabancı, kızıyla paylaştığı son pozunda kaynanasının reklamını yaparken, kızının sadece yüzünü değil, adını da sakındı!

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Cemiyetin en popüler, en sosyetik ve en dikkat çeken çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, son birkaç aydır normal akışlarına kıyasla çok daha gözden uzak ve dünyadan kopuk şekilde kalmayı tercih ediyor.

Cemiyetin en popüler, en sosyetik ve en dikkat çeken çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, son birkaç aydır normal akışlarına kıyasla çok daha gözden uzak ve dünyadan kopuk şekilde kalmayı tercih ediyor.

Sebebi hepimizin malumu... Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. 

Haberin üstü kapatılmak istense ve aile konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmasa da Nazlı Sabancı'nın gerginliği hem görüntülendiği davetlerde hem de sosyal medya hamlelerinde belli olmuştu. 

Çiftimiz, her şeye rağmen 'Biz iyiyiz, ayrılmıyoruz' sinyalleri verdi, Uzay haberlerini duymazdan gelirken Arzu Sabancı'nın da Uzay'ı aileye katmak istediği dedikoduları dolanmaya başladı.

Uzay bebek konusu şimdilik havada kaldı. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı da soluğu minik kızları Arzu Alara ile beraber tatilde aldı.

Uzay bebek konusu şimdilik havada kaldı. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı da soluğu minik kızları Arzu Alara ile beraber tatilde aldı.

Çiftimiz şimdilerde yazın tadını çıkarıyor. Babaannesinin adını taşıyan Arzu Alara'yı hala göremedik ama hayata geldiğinden beri bir detayla konuşuyoruz minik bebeği. 

Nazlı Sabancı, ne zaman içinde Arzu Alara'nın da olduğu bir fotoğraf paylaşsa kızının yüzünü devasa emoji'lerle kapatıyor. Bazen bir kalp, bazen Barbie bebek, bazen çeşitli hayvanların emoji'si. Arzu Alara nazardan emoji'lerle konuşuluyor, bu detay da her seferinde dikkat çekiyor ve konu oluyor!

Nazlı Sabancı, bugün de yine benzer bir meseleyle gündeme geldi.

Nazlı Sabancı, bugün de yine benzer bir meseleyle gündeme geldi.

Tatile çıkmadan önce imaj yenileyip kakül bırakan ve nadiren hikaye paylaşan Nazlı Sabancı, üstünde kaynanasının markasına ait bir plaj elbisesi, karşısında da kızının olduğu bir pozunu paylaştı. 

Arzu Alara'nın arkası dönüktü, bu sefer emoji'ye gerek kalmadı. Fakat Nazlı Sabancı'nın düştüğü not dikkat çekti. Kaynanası Arzu Sabancı'nın markasının reklamını yapan Nazlı Sabancı, bu sefer kızının adını da sakınarak, 'Sabah kahvesi A'nın elinden' ifadelerini kullandı.

Arzu Alara ismini unutmamızın imkanı yok! Neden A'nın demeyi seçti bilemiyoruz. Belki de bizim anlamadığımız bir lakap, sesleniş şeklidir, kim bilir?

Arzu Alara ismini unutmamızın imkanı yok! Neden A'nın demeyi seçti bilemiyoruz. Belki de bizim anlamadığımız bir lakap, sesleniş şeklidir, kim bilir?

@yorum.ifsa'nın bu detayı paylaşması üzerine gelen yorumlar bu şekilde! Siz ne diyorsunuz, aşağıda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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