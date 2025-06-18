Artık Adını da Söylemiyoruz Herhalde: Nazlı Sabancı'nın Emoji'lerle Kapattığı Kızıyla Son Pozu Dikkat Çekti!

Sebebi hepimizin malumu... Birkaç ay önce F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Haberin üstü kapatılmak istense ve aile konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmasa da Nazlı Sabancı'nın gerginliği hem görüntülendiği davetlerde hem de sosyal medya hamlelerinde belli olmuştu.

Çiftimiz, her şeye rağmen 'Biz iyiyiz, ayrılmıyoruz' sinyalleri verdi, Uzay haberlerini duymazdan gelirken Arzu Sabancı'nın da Uzay'ı aileye katmak istediği dedikoduları dolanmaya başladı.