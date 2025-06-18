Artık Adını da Söylemiyoruz Herhalde: Nazlı Sabancı'nın Emoji'lerle Kapattığı Kızıyla Son Pozu Dikkat Çekti!
Bugüne dek kızı Arzu Alara'nın yüzünü, itinayla emoji'lerle kapatmasını izlediğimiz Nazlı Sabancı, bu sefer level atladı! Hacı Sabancı'nın 'başka kadından başka çocuk' vakasının ardından daha gözden uzak olmayı tercih eden Nazlı Sabancı, kızıyla paylaştığı son pozunda kaynanasının reklamını yaparken, kızının sadece yüzünü değil, adını da sakındı!
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Cemiyetin en popüler, en sosyetik ve en dikkat çeken çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, son birkaç aydır normal akışlarına kıyasla çok daha gözden uzak ve dünyadan kopuk şekilde kalmayı tercih ediyor.
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Uzay bebek konusu şimdilik havada kaldı. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı da soluğu minik kızları Arzu Alara ile beraber tatilde aldı.
Nazlı Sabancı, bugün de yine benzer bir meseleyle gündeme geldi.
Arzu Alara ismini unutmamızın imkanı yok! Neden A'nın demeyi seçti bilemiyoruz. Belki de bizim anlamadığımız bir lakap, sesleniş şeklidir, kim bilir?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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