Yeni Karakter Açıldı: Ünlü Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!
Sezonlarca süren Yalı Çapkını dizisindeki başarısının ardından tatile çıkan, 1 Temmuz'da da yeni dizisi Pera setine çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun son hali dikkat çekti.
Arkadaşının paylaştığı hikaye sosyal medyada hızla yayılırken, Afra Saraçoğlu'nun saçlarını boyattığı ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu, hayatımıza girdiği günden beri boncuk gözleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından uzun bir tatile çıkan Saraçoğlu'nun dijital işlere yöneldiğini Birsen Altuntaş açıklamıştı.
Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme aniden düşmesinin sebebi ise sosyal medyada yayılan görüntüler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın