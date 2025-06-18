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Yeni Karakter Açıldı: Ünlü Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!

Yeni Karakter Açıldı: Ünlü Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2025 - 20:54

Sezonlarca süren Yalı Çapkını dizisindeki başarısının ardından tatile çıkan, 1 Temmuz'da da yeni dizisi Pera setine çıkmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu'nun son hali dikkat çekti. 

Arkadaşının paylaştığı hikaye sosyal medyada hızla yayılırken, Afra Saraçoğlu'nun saçlarını boyattığı ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Afra Saraçoğlu, hayatımıza girdiği günden beri boncuk gözleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Afra Saraçoğlu, hayatımıza girdiği günden beri boncuk gözleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Yalı Çapkını'nda bir dönemler sevgilisi olan, şimdilerde nesi olduğundan emin olamadığımız Mert Ramazan Demir'le sergilediği performansla şahlanan Afra Saraçoğlu, dizinin final yapmasıyla beraber dinlenmeye çekilmişti.

Mert Ramazan Demir'le askere gittikleri dönemden bu yana ayrı olduğu söylenen Afra Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı aşkıyla beraber görüntülenmedi. Mert Ramazan Demir'li soruları da duymazdan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından uzun bir tatile çıkan Saraçoğlu'nun dijital işlere yöneldiğini Birsen Altuntaş açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından uzun bir tatile çıkan Saraçoğlu'nun dijital işlere yöneldiğini Birsen Altuntaş açıklamıştı.

Yine Birsen Altuntaş'ın duyurduğu üzere Afra Saraçoğlu, Disney için çekilecek Pera dizisinde başrol oldu. 

Saraçoğlu'nun bir sosyal medya fenomenini canlandıracağının öğrenildiği Pera'da aynı zamanda Engin Akyürek, Furkan Andıç ve Nil Sude Albayrak da yer alacak. Şimdiye dek Afra'dan ses seda yok fakat dizinin 1 Temmuz'da sete çıkması bekleniyor.

Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme aniden düşmesinin sebebi ise sosyal medyada yayılan görüntüler!

Afra Saraçoğlu'nun bugün gündeme aniden düşmesinin sebebi ise sosyal medyada yayılan görüntüler!

Geçtiğimiz saatlerde bir arkadaşının hikayesinde paylaştığı Afra Saraçoğlu'nun saçlarını boyattığı ortaya çıktı!

Muhtemelen yeni dizisi için yaptığı bu değişiklikle hemen sosyal medyada gündem olan Afra Saraçoğlu'nun bugüne dek kendisinde hiç görmediğimiz kopkoyu saçları beğenmek ve beğenmemek arasında bıraktı. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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