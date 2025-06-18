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Usta Modacı Yıldırım Mayruk'tan Ajda Pekkan'ın Tarzı Hakkında Abla Kardeşi Birbirine Düşürecek Yorum!

Usta Modacı Yıldırım Mayruk'tan Ajda Pekkan'ın Tarzı Hakkında Abla Kardeşi Birbirine Düşürecek Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 00:28

Temiz Magazin'in özel haberine göre, geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki ilk yaz konserini veren tarzıyla eleştirilen Ajda Pekkan'a bir yorum da usta modacı Yıldırım Mayruk'tan geldi. 

Ajda Pekkan'ın tarzına topu kız kardeşi Semiramis Pekkan'a atarak eleştiren Yıldırım Mayruk, hem Semiramis Pekkan'ın tarzını övüp Ajda'yı zayıf buldu, hem de Ajda'nın modacısı Gülşah Saraçoğlu'na taş attı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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79 yaşındaki yıllara meydan okuyan Süperstar'ımız hız kesmeden yoğun konser temposuna devam ediyor biliyorsunuz.

79 yaşındaki yıllara meydan okuyan Süperstar'ımız hız kesmeden yoğun konser temposuna devam ediyor biliyorsunuz.

Sezonu çoktan açan fakat geçtiğimiz günlerde Harbiye Açık Hava'daki ilk konserini veren Ajda Pekkan, sahneye girişi yukarıda gördüğünüz elbiseyle yapmıştı. 

Ajda Pekkan tarzıyla nadir eleştirilen isimlerdendir ama bu 24 ayar altına benzetilen 'gladyatör' elbisesi dillere düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, Temiz Magazin'in özel haberine göre Ajda Pekkan'ın Harbiye Açık Hava tarzına Yıldırım Mayruk'tan da bir yorum geldi.

Geçtiğimiz saatlerde, Temiz Magazin'in özel haberine göre Ajda Pekkan'ın Harbiye Açık Hava tarzına Yıldırım Mayruk'tan da bir yorum geldi.

Temiz Magazin'in iddiasına göre, 60 yılı aşkın kariyeri boyunca sahne yıldızlarından cemiyet hayatına kadar pek çok ismi giydiren, defileleriyle büyük ses getiren, Türkiye’de  de haute couture denince akla gelen ilk isimlerden biri olan usta modacı, Ajda Pekkan'ın altın rengindeki tuhaf tasarımlı kıyafetini affetmedi. 

Topu Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'a atan Yıldırım Mayruk, hem Ajda/Semiramis karşılaştırması yaptı hem de bir ünlüye taş attı...

Ajda ve Semiramis Pekkan birbirini çok seven çok da iyi anlaşan iki kız kardeş ve bunu hepimiz biliyoruz aslında.

Ajda ve Semiramis Pekkan birbirini çok seven çok da iyi anlaşan iki kız kardeş ve bunu hepimiz biliyoruz aslında.

Yine de arada sırada ikilinin birbirine alttan alttan laf gönderdiği açıklamalara denk geliyoruz elbette. Her seferinde de gündemin göbeğine kız kardeş polemiği olarak oturmayı başarıyorlar. Aralarında ufak da olsa bir rekabet varmış gibi duruyor, orası kesin. 

Yine de Yıldırım Mayruk'un açıklaması çok konuşulacak türden! 'Keşke Ajda'yı Semiramis Pekkan giydirse...' yorumunda bulunan Yıldırım Mayruk bu cümleyle yalnızca Ajda'ya 'Semiramis senden daha iyi anlar' mesajı vermiyor. Aynı zamanda Ajda Pekkan'ın yıllardır beraber çalıştığı modacısı Gülşah Saraçoğlu'na da hafif bir taş atıyor aslında. 

Bakalım Süperstar'dan usta modacının sözlerine herhangi bir karşılık gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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