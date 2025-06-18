Usta Modacı Yıldırım Mayruk'tan Ajda Pekkan'ın Tarzı Hakkında Abla Kardeşi Birbirine Düşürecek Yorum!
Temiz Magazin'in özel haberine göre, geçtiğimiz günlerde Harbiye'deki ilk yaz konserini veren tarzıyla eleştirilen Ajda Pekkan'a bir yorum da usta modacı Yıldırım Mayruk'tan geldi.
Ajda Pekkan'ın tarzına topu kız kardeşi Semiramis Pekkan'a atarak eleştiren Yıldırım Mayruk, hem Semiramis Pekkan'ın tarzını övüp Ajda'yı zayıf buldu, hem de Ajda'nın modacısı Gülşah Saraçoğlu'na taş attı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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79 yaşındaki yıllara meydan okuyan Süperstar'ımız hız kesmeden yoğun konser temposuna devam ediyor biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz saatlerde, Temiz Magazin'in özel haberine göre Ajda Pekkan'ın Harbiye Açık Hava tarzına Yıldırım Mayruk'tan da bir yorum geldi.
Ajda ve Semiramis Pekkan birbirini çok seven çok da iyi anlaşan iki kız kardeş ve bunu hepimiz biliyoruz aslında.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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