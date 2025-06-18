Usta Modacı Yıldırım Mayruk'tan Ajda Pekkan'ın Tarzı Hakkında Abla Kardeşi Birbirine Düşürecek Yorum!

Temiz Magazin'in iddiasına göre, 60 yılı aşkın kariyeri boyunca sahne yıldızlarından cemiyet hayatına kadar pek çok ismi giydiren, defileleriyle büyük ses getiren, Türkiye’de de haute couture denince akla gelen ilk isimlerden biri olan usta modacı, Ajda Pekkan'ın altın rengindeki tuhaf tasarımlı kıyafetini affetmedi.

Topu Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan'a atan Yıldırım Mayruk, hem Ajda/Semiramis karşılaştırması yaptı hem de bir ünlüye taş attı...