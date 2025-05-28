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Leyla Dizisinde Civan'ın Ölüm Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı

Leyla Dizisinde Civan'ın Ölüm Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.05.2025 - 00:00

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in yeni bölümünde Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Civan karakteri diziye veda etti. Civan'ın ölmesi seyirciyi epey üzerken ölüm sahnesinin duygusallığına yorum yağdı.

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Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, diziye veda etti.

Leyla dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, diziye veda etti.

Sezon başından beri dizide rol alan Alperen Duymaz'ın 2. sezon onayı alan Leyla'ya veda edeceği Birsen Altuntaş tarafından duyurulmuş, hatta Cemre Baysel'in yeni partnerinin kim olacağı bile belli olmuştu.

Dizide kanser olan Civan'ın ayrılığının nasıl olacağı merak edilirken bu akşam (28 Mayıs) yayınlanan bölümde Civan karakteri ölerek diziye veda etti.

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in rol aldığı ölüm sahnesi seyirciyi hüngür hüngür ağlatırken o anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte Leyla dizisindeki ölüm sahnesi:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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