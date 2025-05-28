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Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'tan Aylar Sonra Gelen "Töre Dizisi" İtirafı

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'tan Aylar Sonra Gelen "Töre Dizisi" İtirafı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 21:56

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Mine olarak izlediğimiz Mine Kılıç, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Mine Kılıç, Uzak Şehir'in başarısını konuşurken senaryo ilk eline geldiğinde töre dizisi olarak değerlendirdiğine dair itirafta bulundu.

KAYNAK: Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Uzak Şehir'de seyirci tarafından pek de hazzedilmeyen yegane karakter Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Sibel Arna'ya konuk oldu.

Uzak Şehir'de seyirci tarafından pek de hazzedilmeyen yegane karakter Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Sibel Arna'ya konuk oldu.

Cihan'la yaşadığı gizli birliktelikle Albora ailesine dahil olan Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programında samimi açıklamalarda bulundu.

Uzak Şehir'in yadsınamaz başarısından bahseden Mine Kılıç, dizinin senaryosu eline ilk geldiğinde aşiret dizisi olduğu için 'Yine mi töre?' yakarışında bulunduğunu fakat Uzak Şehir'in seyirciden son derece olumlu geri dönüşler aldığını itiraf etti.

Kılıç, Uzak Şehir'in 'aşiret dizisi klişesi' olmasından çıkmasını 'Bir işin klişesini öyle bir çekersin ki o iş artık klişe değil de başka bir şeydir' diyerek açıkladı.

İşte Mine Kılıç'ın o sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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