Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Sosyal Medyada İfşa Oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen sezon finaline sayılı gün kalırken TikTok'ta Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden önemli bir sahne ifşa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.
İşte ifşa olan o sahne:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın