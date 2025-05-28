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Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Sosyal Medyada İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Sosyal Medyada İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.05.2025 - 17:35

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümle sezon finali yapacak. Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen sezon finaline sayılı gün kalırken TikTok'ta Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden önemli bir sahne ifşa oldu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek.

103. bölümüyle sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü için çekimler hala devam ediyor. Sezon finali bölümleriyle nam salan Kızılcık Şerbeti'nin bu defa hangi bombaları patlatacağı seyirciyi sabırsızlandırırken sosyal medyada yayılan bir video görenleri şoke etti.

Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.

Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.

TikTok'ta yayılan Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüsünde Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin balkondan düştüğünü görüyoruz.

Sezon finalinde Nilay'ın balkondan düştüğü anlar ifşa olurken bu görüntülerin doğru olup olmadığını cuma günü yayınlanacak bölümde anlayacağız.

İşte ifşa olan o sahne:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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