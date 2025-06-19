Bronz Kraliçesi Eda Taşpınar'ın Tangalı Çıplak Pozu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Sezonu hızlı açan Eda Taşpınar, her sene çektirdiği bikinili pozlarına bir yenisini ekledi. Bu sefer sırtını dönerek poz veren ve yalnızca tanga giyen Eda Taşpınar'ın 'yaz' pozu sosyal medyanın gündemine oturdu!
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Yaz denildiğinde akıllara Fedon geliyorsa, Eda Taşpınar da geliyor!
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Yaza hepimizden önce giren, sezonu da nerede olursa olsun hepimizden önce açan Eda Taşpınar'ı en son sevgilisiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.
Yaz gelince bikinili pozlarını görmeye ezelden alışık olduğumuz Eda Taşpınar geçtiğimiz saatlerde beklenen fotoğrafı paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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