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Bronz Kraliçesi Eda Taşpınar'ın Tangalı Çıplak Pozu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Bronz Kraliçesi Eda Taşpınar'ın Tangalı Çıplak Pozu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 18:02

Sezonu hızlı açan Eda Taşpınar, her sene çektirdiği bikinili pozlarına bir yenisini ekledi. Bu sefer sırtını dönerek poz veren ve yalnızca tanga giyen Eda Taşpınar'ın 'yaz' pozu sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Yaz denildiğinde akıllara Fedon geliyorsa, Eda Taşpınar da geliyor!

Yaz denildiğinde akıllara Fedon geliyorsa, Eda Taşpınar da geliyor!

Senelerdir bronzun en güzel tonunda yanan, bronzlaştırıcıları da yok satan Eda Taşpınar her mevsim yazı yaşayanlardan. 

Şimdilerde eskiye kıyasla daha gözlerden uzak bir hayat yaşayan 45 yaşındaki tasarımcı Eda Taşpınar, kusursuz fiziği ve özel hayatıyla sık sık olmasa da kendisini hatırlatacak kadar çok gündeme geliyor.

Yaza hepimizden önce giren, sezonu da nerede olursa olsun hepimizden önce açan Eda Taşpınar'ı en son sevgilisiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.

Yaza hepimizden önce giren, sezonu da nerede olursa olsun hepimizden önce açan Eda Taşpınar'ı en son sevgilisiyle konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir.

Uzunca bir süre sevgilisini saklayan Eda Taşpınar, beraber verdikleri pozu sosyal medya hesabında paylaşmış, sevgilisinin adının yalnızca baş harfini açık etmişti. 

Birkaç hafta sonra bir davette yine beraber pozlarını paylaşan ikilinin, fotoğraflara uyguladığı şop miktarı ve sebebi gözlerden kaçmamıştı. E haliyle dile de düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaz gelince bikinili pozlarını görmeye ezelden alışık olduğumuz Eda Taşpınar geçtiğimiz saatlerde beklenen fotoğrafı paylaştı.

Yaz gelince bikinili pozlarını görmeye ezelden alışık olduğumuz Eda Taşpınar geçtiğimiz saatlerde beklenen fotoğrafı paylaştı.

Şovunu yapan Eda Taşpınar'ın her kadının erişmek istediği bronzluk seviyesi, kusursuz fiziği ve pozu ortalığı ayağa kaldırdı!

Helal olsun gerçekten, biraz olsun yaş almıyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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