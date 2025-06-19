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23 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Kalbi Durdu: Hayata Döndürülmeye Çalışılıyor!

23 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Kalbi Durdu: Hayata Döndürülmeye Çalışılıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.06.2025 - 19:00

29 kiloya düşüp yoğun bakıma kaldırıldığı günden bu yana Nihal Candan'ın sağlık durumunu takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu açıkladı.

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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan Nihal Candan 5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan Nihal Candan 5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

29 kiloya düştüğü tespit edilen ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi konulan Nihal Candan'ın durumunun iyiye gitmediği yakınları tarafından bildirilmişti. 

Yoğun bakıma girmeyi reddeden Nihal Candan'ın kızının durumu sebebiyle iki kez kalp krizi geçiren babası, geçtiğimiz saatlerde, 'Kızım yaşamak istemiyor' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nihal Candan'ın hastaneye yattığı günden bu yana durumunu takip eden ve takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Nihal Candan'ın hastaneye yattığı günden bu yana durumunu takip eden ve takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldığını belirtti...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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