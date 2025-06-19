23 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Kalbi Durdu: Hayata Döndürülmeye Çalışılıyor!
29 kiloya düşüp yoğun bakıma kaldırıldığı günden bu yana Nihal Candan'ın sağlık durumunu takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu açıkladı.
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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan Nihal Candan 5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Nihal Candan'ın hastaneye yattığı günden bu yana durumunu takip eden ve takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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