Hakan Candan Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kızı Nihal Candan'la İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı
İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor. Anoreksiya tedavisi gören Candan, geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırıldı. Üzüntüden kalp krizi geçiren baba Hakan Candan ise ilk kez sessizliğini bozdu.
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Anoreksiya tedavisi gören Nihal Candan 25 kg'a düştükten sonra devlet hastanesinin yoğun bakım bölümüne kaldırılmıştı
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Kızının durumuna üzülen baba Hakan Candan ise dün kalp krizi geçirdi. Hakan Candan, tedavisinin ardından evinde dinleniyor.
Kızının durumuyla ilgili sessizliğini koruyan Hakan Candan bugün Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlandı.
"Kızım yaşamak istemiyor"
"Kızlarımı defalarca uyardım"
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