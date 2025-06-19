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Hakan Candan Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kızı Nihal Candan'la İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı

Hakan Candan Yoğun Bakımda Tedavi Gören Kızı Nihal Candan'la İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.06.2025 - 14:08

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor. Anoreksiya tedavisi gören Candan, geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırıldı. Üzüntüden kalp krizi geçiren baba Hakan Candan ise ilk kez sessizliğini bozdu.

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Anoreksiya tedavisi gören Nihal Candan 25 kg'a düştükten sonra devlet hastanesinin yoğun bakım bölümüne kaldırılmıştı

Anoreksiya tedavisi gören Nihal Candan 25 kg'a düştükten sonra devlet hastanesinin yoğun bakım bölümüne kaldırılmıştı

Candan'ın yoğun bakıma girmemek için ailesine direndiği söyleniyordu.

Kızının durumuna üzülen baba Hakan Candan ise dün kalp krizi geçirdi. Hakan Candan, tedavisinin ardından evinde dinleniyor.

Kızının durumuna üzülen baba Hakan Candan ise dün kalp krizi geçirdi. Hakan Candan, tedavisinin ardından evinde dinleniyor.

Kızının durumuyla ilgili sessizliğini koruyan Hakan Candan bugün Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlandı.

Kızının durumuyla ilgili sessizliğini koruyan Hakan Candan bugün Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlandı.

Hakan Candan, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'a şunları söyledi:

"Kızım yaşamak istemiyor"

"Kızım yaşamak istemiyor"

'Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm.'

"Kızlarımı defalarca uyardım"

"Kızlarımı defalarca uyardım"

'O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.”

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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