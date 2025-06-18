Armağan Çağlayan Nihal Candan'ın Hastane Fotoğraflarının Paylaşılmasına Çok Sert Tepki Gösterdi

'Nihal Candan’ın bu fotoğraflarını kim yayıyor? Kişi mahremiyeti diye bir şey yok mu ? Anoreksiya ciddi bir psikolojik hastalık. Kendisinden nasıl “nefret” ediyorsa, yemek bile yemiyor bu kızcağız. Ailesi, doktorları neden bu fotoğrafların yayılmasına izin veriyorlar ? Bu fotoğraflar üzerinden etkileşim kasmak, saçmalık artık! Ailesinin ve hastahanenin duruma müdahale etmesi gerekmez mi?'