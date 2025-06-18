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Armağan Çağlayan Nihal Candan'ın Hastane Fotoğraflarının Paylaşılmasına Çok Sert Tepki Gösterdi

Armağan Çağlayan Nihal Candan'ın Hastane Fotoğraflarının Paylaşılmasına Çok Sert Tepki Gösterdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2025 - 14:41

'İşte Benim Stilim' programıyla tanıdığımız Nihal Candan, anoreksiya sebebiyle zor günler geçiriyor. En son devlet hastanesinde yoğun bakıma alınan Candan'ın hastane fotoğraflarının paylaşılmasına Armağan Çağlayan'dan sert tepki geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanıdığımız Nihal Candan, bir süredir anoreksiya sebebiyle hastanede tedavi görüyor.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanıdığımız Nihal Candan, bir süredir anoreksiya sebebiyle hastanede tedavi görüyor.

Tedavisi özel bir hastanede devam eden Candan, dün itibariyle devlet hastanesine nakledilip yoğun bakıma alındı. Nihal Candan yoğun bakıma gitmemek için ailesine epey karşı çıkmıştı.

Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın 25 kiloya düştüğünü ve kritik bir sürece girdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın 25 kiloya düştüğünü ve kritik bir sürece girdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

'Umut anneyle şimdi konuştuk. Devlet hastanesinde şu an ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine istemiyorum demesine rağmen, çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz.'

Armağan Çağlayan ise Nihal Candan'ın hastane fotoğraflarının paylaşılmasının mahremiyeti çiğnemek olduğunu söyleyip şu şekilde tepki verdi:

Armağan Çağlayan ise Nihal Candan'ın hastane fotoğraflarının paylaşılmasının mahremiyeti çiğnemek olduğunu söyleyip şu şekilde tepki verdi:

'Nihal Candan’ın bu fotoğraflarını kim yayıyor? Kişi mahremiyeti diye bir şey yok mu ? Anoreksiya ciddi bir psikolojik hastalık. Kendisinden nasıl “nefret” ediyorsa, yemek bile yemiyor bu kızcağız. Ailesi, doktorları neden bu fotoğrafların yayılmasına izin veriyorlar ? Bu fotoğraflar üzerinden etkileşim kasmak, saçmalık artık! Ailesinin ve hastahanenin duruma müdahale etmesi gerekmez mi?'

Ancak durumun biraz farklı olduğu ortaya çıktı. Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın fotoğraflarının ve videolarının çekilmesini kendisinin istediğini, paylaşılmadığı takdirde de kıyameti kopardığını açıkladı.

Ancak durumun biraz farklı olduğu ortaya çıktı. Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın fotoğraflarının ve videolarının çekilmesini kendisinin istediğini, paylaşılmadığı takdirde de kıyameti kopardığını açıkladı.

Kerimoğlu 'yoğun bakımda telefonu elinden aldılar, en çok buna sevindim' dedi.

Bu arada Nihal Candan'ın annesi, eşi Prof. Dr. Hakan Candan'ın üzüntüden kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Bu arada Nihal Candan'ın annesi, eşi Prof. Dr. Hakan Candan'ın üzüntüden kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Kaynak: Posta Gazetesi

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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