Armağan Çağlayan Nihal Candan'ın Hastane Fotoğraflarının Paylaşılmasına Çok Sert Tepki Gösterdi
'İşte Benim Stilim' programıyla tanıdığımız Nihal Candan, anoreksiya sebebiyle zor günler geçiriyor. En son devlet hastanesinde yoğun bakıma alınan Candan'ın hastane fotoğraflarının paylaşılmasına Armağan Çağlayan'dan sert tepki geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanıdığımız Nihal Candan, bir süredir anoreksiya sebebiyle hastanede tedavi görüyor.
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Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın 25 kiloya düştüğünü ve kritik bir sürece girdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
Armağan Çağlayan ise Nihal Candan'ın hastane fotoğraflarının paylaşılmasının mahremiyeti çiğnemek olduğunu söyleyip şu şekilde tepki verdi:
Ancak durumun biraz farklı olduğu ortaya çıktı. Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın fotoğraflarının ve videolarının çekilmesini kendisinin istediğini, paylaşılmadığı takdirde de kıyameti kopardığını açıkladı.
Bu arada Nihal Candan'ın annesi, eşi Prof. Dr. Hakan Candan'ın üzüntüden kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
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