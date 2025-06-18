Nihal Candan'ın Hastalığıyla Dalga Geçen Bir Kullanıcıya Gerekli Cevabı Grok, Yani Bir 'Yapay' Zeka Verdi!

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti. Fakat ünlü ismin kilo kaybı devam ediyor. Son olarak 25 kiloya kadar düşen Candan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın hastalığıyla alay etti, gerekli cevabı da Grok'tan yani X'in yapay zekasından aldı!