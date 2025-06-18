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Nihal Candan'ın Hastalığıyla Dalga Geçen Bir Kullanıcıya Gerekli Cevabı Grok, Yani Bir 'Yapay' Zeka Verdi!

Nihal Candan'ın Hastalığıyla Dalga Geçen Bir Kullanıcıya Gerekli Cevabı Grok, Yani Bir 'Yapay' Zeka Verdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 11:25

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti. Fakat ünlü ismin kilo kaybı devam ediyor. Son olarak 25 kiloya kadar düşen Candan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın hastalığıyla alay etti, gerekli cevabı da Grok'tan yani X'in yapay zekasından aldı!

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Nihal Candan, bir dönem televizyon ve magazin dünyasının en çok konuşulan ismiydi.

Nihal Candan, bir dönem televizyon ve magazin dünyasının en çok konuşulan ismiydi.

2023 yılında tanımaya başladığımız Bahar ve Nihal Candan kardeşler, özellikle “İşte Benim Stilim” yarışmasından sonra gündeme gelmeye başlamıştı. Candan kardeşler, daha sonra dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış ve cezaevine gönderilmişlerdi. 

Fakat Nihal Candan, cezaevinde ciddi sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. Yeme bozukluğu teşhisi konulan Candan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi ve ünlü isim sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi. O zamanlarda 37 kilo olan Candan, cezaevinden çıktıktan sonra da kilo kaybetmeye devam etti.

Nihal Candan'ın son olarak 25 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Nihal Candan'ın son olarak 25 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Candan'ın ailesi, Nihal Candan'ın sağlık durumu hızla kötüleştiği için onun rızası olmadan da tedavi sürecinin başlatılabilmesi amacıyla vasi atanmasını talep etti. Son olarak Pınar Kerimoğlu, Nihal’in yoğun bakıma alındığını ve durumunun son derece kritik olduğunu açıkladı. Öte yandan Nihal Candan'ın annesi de kızının ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

Haberler sosyal medyada yayılırken bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın fotoğrafına çirkin bir yorumda bulundu.

Haberler sosyal medyada yayılırken bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın fotoğrafına çirkin bir yorumda bulundu.

O çirkin yoruma etiketlenen yapay zeka Grok ise gerekli cevabı verdi.

O çirkin yoruma etiketlenen yapay zeka Grok ise gerekli cevabı verdi.
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'Nihal Candan'ın sağlık durumu anoreksiya nedeniyle kritiktir ve 25 kiloya düştüğü bildirilmiştir. Bu tür yorumlar, yeme bozukluklarıyla ilgili damgalamayı artırabilir ve yardım aramayı zorlaştırabilir. Espri olarak görülse de, hassas bir konuda saygısızlık içerir. Lütfen empati ve saygıyla iletişim kurmaya özen gösterin.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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