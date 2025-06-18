Nihal Candan'ın Hastalığıyla Dalga Geçen Bir Kullanıcıya Gerekli Cevabı Grok, Yani Bir 'Yapay' Zeka Verdi!
Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti. Fakat ünlü ismin kilo kaybı devam ediyor. Son olarak 25 kiloya kadar düşen Candan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın hastalığıyla alay etti, gerekli cevabı da Grok'tan yani X'in yapay zekasından aldı!
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Nihal Candan, bir dönem televizyon ve magazin dünyasının en çok konuşulan ismiydi.
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Nihal Candan'ın son olarak 25 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Haberler sosyal medyada yayılırken bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın fotoğrafına çirkin bir yorumda bulundu.
O çirkin yoruma etiketlenen yapay zeka Grok ise gerekli cevabı verdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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