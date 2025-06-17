onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yoğun Bakımı Reddetmişti: Sağlık Durumu Giderek Ağırlaşan Nihal Candan 25 Kiloya Düştü!

Yoğun Bakımı Reddetmişti: Sağlık Durumu Giderek Ağırlaşan Nihal Candan 25 Kiloya Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 09:41

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilmesinden sonra hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Nihal Candan'ın sağlık durumunun kritik seviyeye ulaşmasıyla yaşadığı kilo kaybı 25 kiloya dayandı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmış, uzun süren tutukluluğun ardından sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmişti.

Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmış, uzun süren tutukluluğun ardından sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmişti.

2023 yılında lüks yaşamlarıyla sıkça gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınmış ve cezaevine gönderilmişti. Özellikle Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süreçte ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Yeme bozukluğu teşhisi konulan Candan, hızla kilo kaybetmeye başlamış, doktor raporları doğrultusunda tutuksuz yargılanmasına karar verilen isim sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

37 kiloya kadar düşen Candan'ın tahliyesi, kamuoyunda iyileşme sürecinin başlayacağını düşündürürken Candan'ın hızlı kilo kaybı devam etti.

Tahliyesinin ardından bir süreliğine daha iyi olduğu düşünülen Candan, yeniden büyük bir çöküş yaşadı. Birkaç hafta önce aşırı kilo kaybı nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Tahliyesinin ardından bir süreliğine daha iyi olduğu düşünülen Candan, yeniden büyük bir çöküş yaşadı. Birkaç hafta önce aşırı kilo kaybı nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Yapılan kontrollerde vücut ağırlığının 29 kiloya düştüğü ve organ yetmezliği belirtileri gösterdiği tespit edildi. Doktorlar, durumu “hayati risk taşıyor” olarak nitelendirirken, hastanede tedavisi devam eden ismin durumu daha da kötüleşti. İki kez kalbi duran Nihal Candan, yoğun bakım ünitesine alındı. Doğum gününü dahi hastane yatağında kutlamak zorunda kalan isim hastaneye arkadaşlarının yaptığı ziyaretlerle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde TGRT ekranlarına canlı bağlanan Nihal Candan açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Nihal Candan'ı hastanede sık sık ziyaret eden modacı Pınar Kerimoğlu'ndan gelen bilgilere göre Candan'ın kilosu 25’e düştü.

Nihal Candan'ı hastanede sık sık ziyaret eden modacı Pınar Kerimoğlu'ndan gelen bilgilere göre Candan'ın kilosu 25’e düştü.

Nihal Candan’ın sağlık durumu hızla kötüleştiği için ailesi, onun rızası olmadan da tedavi sürecinin başlatılabilmesi amacıyla vasi atanmasını talep etti. Annesi Umut Candan’ın vasi olarak atanması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Yakın çevresi, vasi ataması yapılmazsa hayati riskin daha da büyüyeceğini belirtmişti.

Modacı arkadaşı Pınar Kerimoğlu, Nihal’in yoğun bakıma alındığını ve durumunun son derece kritik olduğunu açıkladı. 

'Umut anneyle şimdi konuştuk. Devlet hastanesinde şu an ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine istemiyorum demesine rağmen, çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Candan'ın son durumundan da burada bahsetmiştik:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın