Yoğun Bakımı Reddetmişti: Sağlık Durumu Giderek Ağırlaşan Nihal Candan 25 Kiloya Düştü!
Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilmesinden sonra hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Nihal Candan'ın sağlık durumunun kritik seviyeye ulaşmasıyla yaşadığı kilo kaybı 25 kiloya dayandı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmış, uzun süren tutukluluğun ardından sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmişti.
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Tahliyesinin ardından bir süreliğine daha iyi olduğu düşünülen Candan, yeniden büyük bir çöküş yaşadı. Birkaç hafta önce aşırı kilo kaybı nedeniyle tekrar gündeme geldi.
Nihal Candan'ı hastanede sık sık ziyaret eden modacı Pınar Kerimoğlu'ndan gelen bilgilere göre Candan'ın kilosu 25’e düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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