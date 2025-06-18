Deniz Bulutsuz'u Kasten Yaralama Suçuyla Hapis Cezasına Çarptırılan Ozan Güven'in Umursamaz Tavrı Tepki Çekti
2020 yılında Deniz Bulutsuz'a yönelik uyguladığı şiddetle gündeme gelen Ozan Güven'in dava süreci devam ediyor. Mahkeme, Ozan Güven’i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, bu kararın ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya üzerinden yaptığı “Cezaevine gireceği günü bekliyorum” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ozan Güven çıkan hapis kararının ardından ilk kez konuşurken kendisinin umursamaz tavırları sosyal medyada tepki çekti.
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2020 yılında oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı gündeme damga gibi vurmuştu.
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Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet suçlamasıyla yargılandığı davada, kasten yaralama suçundan mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarıyla karşılaşan Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’un bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Güven'in bu açıklamasının ve umursamaz tavırlarının ardından X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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