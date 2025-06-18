Deniz Bulutsuz'u Kasten Yaralama Suçuyla Hapis Cezasına Çarptırılan Ozan Güven'in Umursamaz Tavrı Tepki Çekti

Kadına yönelik şiddet konusunda bir kez daha ne kadar yol alınması gerektiği gözler önüne seren olayda, Deniz Bulutsuz mahkeme kararının ardından '5 yıl önce Ozan Güven’in şiddetine maruz kaldım ve açtığım davada mahkeme ona mahkûmiyet kararı verdi. Aynı zamanda bana atılan suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibarıyla, cezasının uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Kazandım, büyük bir mutlulukla yazıyorum. “Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı aramak. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.” ifadeleriyle sosyal medyadan duygularını paylaşmıştı.