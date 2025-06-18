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Deniz Bulutsuz'u Kasten Yaralama Suçuyla Hapis Cezasına Çarptırılan Ozan Güven'in Umursamaz Tavrı Tepki Çekti

Deniz Bulutsuz'u Kasten Yaralama Suçuyla Hapis Cezasına Çarptırılan Ozan Güven'in Umursamaz Tavrı Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 11:10

2020 yılında Deniz Bulutsuz'a yönelik uyguladığı şiddetle gündeme gelen Ozan Güven'in dava süreci devam ediyor. Mahkeme, Ozan Güven’i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, bu kararın ardından  Deniz Bulutsuz, sosyal medya üzerinden yaptığı “Cezaevine gireceği günü bekliyorum” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ozan Güven çıkan hapis kararının ardından ilk kez konuşurken kendisinin umursamaz tavırları sosyal medyada tepki çekti.

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2020 yılında oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı gündeme damga gibi vurmuştu.

2020 yılında oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı gündeme damga gibi vurmuştu.

Deniz Bulutsuz, o dönem birlikte olduğu Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını açıklamış, yaşadığı darp sonrası vücudunda oluşan morlukları belgeleyen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Olay, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Güven, her ne kadar iddiaları reddetse de Bulutsuz’un anlatımları ve fiziksel deliller, büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından magazin dünyası ve sosyal medya gündemi uzun süre bu dava ile meşgul oldu. Deniz Bulutsuz ve birçok isim mahkemenin vereceği kararı bekliyordu.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet suçlamasıyla yargılandığı davada, kasten yaralama suçundan mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet suçlamasıyla yargılandığı davada, kasten yaralama suçundan mahkeme tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadına yönelik şiddet konusunda bir kez daha ne kadar yol alınması gerektiği gözler önüne seren olayda, Deniz Bulutsuz mahkeme kararının ardından '5 yıl önce Ozan Güven’in şiddetine maruz kaldım ve açtığım davada mahkeme ona mahkûmiyet kararı verdi. Aynı zamanda bana atılan suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibarıyla, cezasının uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Kazandım, büyük bir mutlulukla yazıyorum. “Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı aramak. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.” ifadeleriyle sosyal medyadan duygularını paylaşmıştı.

Kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarıyla karşılaşan Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’un bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Güven'in bu açıklamasının ve umursamaz tavırlarının ardından X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:

Güven'in bu açıklamasının ve umursamaz tavırlarının ardından X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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