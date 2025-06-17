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Korumasına Hastane Önünde Silahlı Saldırı Düzenlenmişti: Dilan Polat Ölüm Tehdidi Aldığı Mesajları Paylaştı!

Korumasına Hastane Önünde Silahlı Saldırı Düzenlenmişti: Dilan Polat Ölüm Tehdidi Aldığı Mesajları Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 14:04

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylar önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilen Polat son olarak hastaneye yatma kararı almıştı. Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanenin önünde koruması vurulan Dilan Polat, sosyal medya hesabından ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

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2023 yılında eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

2023 yılında eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Güzellik merkezleri zinciri, lüks yaşam tarzı, dillere pelesenk olan “enerciiiii” çıkışı ve gösterişli paylaşımlarıyla adeta fenomenlik mertebesine ulaşan Dilan Polat'ın bu ışıltılı dünyası çok geçmeden yerini yasal soruşturmalara, tutuklanmalara ve ağır iddialara bıraktı.

Tüm bu yaşananlar Polat'ı ruhsal anlamda derinden etkilerken, son olarak Haziran ayında kendi isteğiyle bir psikiyatri kliniğine yatma kararı aldı. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada ise 'psikolojik olarak ağır bir çöküş yaşadığı' belirtildi.

Dilan Polat'ın psikiyatrik tedavi gördüğü hastanenin önünde yaşanan silahlı saldırı olayı gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Polat'ın psikiyatrik tedavi gördüğü hastanenin önünde yaşanan silahlı saldırı olayı gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastane önünde şoke eden bir olay yaşandı! Güzellik sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, psikolojik destek almak üzere kliniğe yattıktan sadece günler sonra, hastane çevresinde silah sesleri yankılandı.

İddiaya göre, Polat’ın özel koruması Alper Ş., Ümraniye’deki özel hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 7 kez vuruldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Vücuduna 7 kurşun isabet eden koruma ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken Dilan Polat sosyal medyadan aldığı ölüm tehdidini paylaştı.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden koruma ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken Dilan Polat sosyal medyadan aldığı ölüm tehdidini paylaştı.

'Bunlar senin iyi günlerin. En yakın zamanda sıra sana da gelecek ve o gün geldiğinde de 'ne yaptım?' diye yalvarıp düşünürken birden... ve hayat filmin burada sona erecek :)

Biz her yerdeyiz, sense hastanedesin. Biz seni biliyoruz, sen bizi bilmiyorsun.

Koruma dediğin adamlar bile kendini koruyamazken, seni nasıl koruyacaklar? Söyle de bilelim.

Öyle story bakmakla olmaz, madem yüreklisin yazarsın.' şeklindeki mesajı paylaşan Dilan Polat 'Yardım istiyorum yalvarırım yardım!' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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