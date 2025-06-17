Korumasına Hastane Önünde Silahlı Saldırı Düzenlenmişti: Dilan Polat Ölüm Tehdidi Aldığı Mesajları Paylaştı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylar önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilen Polat son olarak hastaneye yatma kararı almıştı. Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanenin önünde koruması vurulan Dilan Polat, sosyal medya hesabından ölümle tehdit edildiğini duyurdu.
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2023 yılında eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Dilan Polat'ın psikiyatrik tedavi gördüğü hastanenin önünde yaşanan silahlı saldırı olayı gündeme bomba gibi düştü.
Vücuduna 7 kurşun isabet eden koruma ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken Dilan Polat sosyal medyadan aldığı ölüm tehdidini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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