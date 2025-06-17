Korumasına Hastane Önünde Silahlı Saldırı Düzenlenmişti: Dilan Polat Ölüm Tehdidi Aldığı Mesajları Paylaştı!

Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastane önünde şoke eden bir olay yaşandı! Güzellik sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, psikolojik destek almak üzere kliniğe yattıktan sadece günler sonra, hastane çevresinde silah sesleri yankılandı.

İddiaya göre, Polat’ın özel koruması Alper Ş., Ümraniye’deki özel hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 7 kez vuruldu.