Milyarlık Serveti Olay Olan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla milyonları ekran başına kilitleyen Özçivit, bu başarıyı maddi kazanca dönüştürmekte de adeta usta! Şu anda başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinden bölüm başı tam 750 bin TL kazandığı bilinen Özçivit, sezonda ortalama 20 milyon TL’lik bir gelire ulaşıyor. Ancak elbette bu sadece buzdağının görünen kısmı…

Yakışıklı oyuncu, reklam kampanyalarında da en çok tercih edilen isimlerden biri. Ünlü markalarla yaptığı iş birliklerinden 1 milyon dolar’a kadar kazandığı iddia edilen Özçivit’in, eşi Fahriye Evcen’le birlikte yer aldığı projeler de büyük ses getiriyor.