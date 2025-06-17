Milyarlık Serveti Olay Olan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Burak Özçivit yeni harcamasıyla gündeme geldi! Başarılı oyuncu Burak Özçivit, hem kariyerindeki yükselişi hem de yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise 35 milyon TL değerindeki yeni aracı oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek’te son model Porsche GT3 aracıyla görüntülendi.
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Televizyonun parlayan yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, yalnızca oyunculuğuyla değil, lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Kulislerde konuşulanlara göre Burak Özçivit’in serveti 1 milyar TL’yi geçmiş durumda. Gayrimenkul varlıklarıyla konuşulan ismin İstanbul ve Bodrum'da villaları var.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Burak Özçivit bu sefer de yeni bir harcamasıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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