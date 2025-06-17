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Milyarlık Serveti Olay Olan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız

Milyarlık Serveti Olay Olan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 12:05

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Burak Özçivit yeni harcamasıyla gündeme geldi! Başarılı oyuncu Burak Özçivit, hem kariyerindeki yükselişi hem de yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise 35 milyon TL değerindeki yeni aracı oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek’te son model Porsche GT3 aracıyla görüntülendi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Televizyonun parlayan yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, yalnızca oyunculuğuyla değil, lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Televizyonun parlayan yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, yalnızca oyunculuğuyla değil, lüks yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla milyonları ekran başına kilitleyen Özçivit, bu başarıyı maddi kazanca dönüştürmekte de adeta usta! Şu anda başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinden bölüm başı tam 750 bin TL kazandığı bilinen Özçivit, sezonda ortalama 20 milyon TL’lik bir gelire ulaşıyor. Ancak elbette bu sadece buzdağının görünen kısmı…

Yakışıklı oyuncu, reklam kampanyalarında da en çok tercih edilen isimlerden biri. Ünlü markalarla yaptığı iş birliklerinden 1 milyon dolar’a kadar kazandığı iddia edilen Özçivit’in, eşi Fahriye Evcen’le birlikte yer aldığı projeler de büyük ses getiriyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Burak Özçivit’in serveti 1 milyar TL’yi geçmiş durumda. Gayrimenkul varlıklarıyla konuşulan ismin İstanbul ve Bodrum'da villaları var.

Kulislerde konuşulanlara göre Burak Özçivit’in serveti 1 milyar TL’yi geçmiş durumda. Gayrimenkul varlıklarıyla konuşulan ismin İstanbul ve Bodrum'da villaları var.

İstanbul, Bodrum ve Gündoğan gibi bölgelerde ultra lüks mülkleri bulunan Özçivit, aynı zamanda ailesiyle de dikkat çekiyor. Gözlerden uzak tutmaya çalışsalar da lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla öne çıkaran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özel hayatları ve yer aldıkları yapımlarla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın sezon finalinin ardından kendisi son olarak değişen imajıyla gündeme gelmişti:

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Burak Özçivit bu sefer de yeni bir harcamasıyla gündeme geldi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Burak Özçivit bu sefer de yeni bir harcamasıyla gündeme geldi.

Özçivit, geçtiğimiz yıl da 13 milyon TL değerindeki Mercedes GT ile gündeme gelmişti. Harcamaları ve otomobil tutkusuyla dikkat çeken Burak Özçivit bu sefer de yeni aracıyla manşetlere yerleşti.

Burak Özçivit’in Bebek’te görüntülendiği yeni aracı, tam 35 milyon TL değerindeki Porsche GT3.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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