Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Boyalı Saçları ve Yaşından Büyük Gösteren Tarzı Gündem Oldu!

Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor. Bu isimlerden biri de her adımı olay olan Kardashian ailesinden, Kim Kardashian’ın kızı North West!

Henüz 12 yaşına yeni basmış olmasına rağmen tavırları, tarzı ve sahne enerjisiyle magazin dünyasını şimdiden avucunun içine alan North West'in boyalı saçları ve tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.