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Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Boyalı Saçları ve Yaşından Büyük Gösteren Tarzı Gündem Oldu!

Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Boyalı Saçları ve Yaşından Büyük Gösteren Tarzı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 10:03

Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor. Bu isimlerden biri de her adımı olay olan Kardashian ailesinden, Kim Kardashian’ın kızı North West!

Henüz 12 yaşına yeni basmış olmasına rağmen tavırları, tarzı ve sahne enerjisiyle magazin dünyasını şimdiden avucunun içine alan North West'in boyalı saçları ve tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kardashian-Jenner ailesi, sadece estetikleriyle değil; medya stratejileri, moda anlayışları ve adlarını manşetlerden düşürmeyen cesur çıkışlarıyla tüm dünyanın radarına girdi.

Kardashian-Jenner ailesi, sadece estetikleriyle değil; medya stratejileri, moda anlayışları ve adlarını manşetlerden düşürmeyen cesur çıkışlarıyla tüm dünyanın radarına girdi.

Her şey 2007’de yayınlanmaya başlayan “Keeping Up with the Kardashians” adlı reality show’la başladı. Bu program sayesinde sadece Kim değil, tüm aile şöhrete kavuştu. Aile fertleri, kamera önünde yaşadıkları çatışmalar, aşk hayatları ve lüks yaşamları milyonları ekrana kilitledi.

Kardashian ailesi, şöhretini doğru kullanan ender isimlerden biri. Ailedeki her bir isim zamanla kendi markasını kurdu ve başarıyı kalıcı hale getirdi.

Kim Kardashian öncülüğünde başlayan bu şöhret dalgası, kısa sürede tüm aile fertlerini resmen dünyaca tanınan isimlere dönüştürdü.

Kim Kardashian öncülüğünde başlayan bu şöhret dalgası, kısa sürede tüm aile fertlerini resmen dünyaca tanınan isimlere dönüştürdü.

Kardashian ailesi magazin dünyasında sıradan bir yer işgal etmiyor; onlar, resmen gündemi belirleyen, trendleri yaratan ve dikkatleri üzerine çeken bir medya gücü haline geldi. Her kırmızı halı görünümü, her sosyal medya paylaşımı ve her açıklamaları olay yaratmaya yetiyor.

Şöhret, servet ve skandallarla çevrili bir dünyada, Kim Kardashian’ın aşk hayatı da en az kariyeri kadar konuşulan bir konu oluyor. Özellikle de Kanye West ile yaşadığı çalkantılı ilişki, magazin tarihine adeta kazındı. 2012 yılında başlayan bu aşk, kısa sürede medyada ilgi odağı haline geldi. İkili, 2014 yılında görkemli bir törenle evlendi ve dört çocukları dünyaya geldi.

Kim Kardashian ve Kanye West’in ilk göz ağrısı olan North West, daha doğmadan manşetlerde yerini almıştı. 2013 yılında dünyaya gelen North hem babasına olan benzerliği hem de müzikle atılmasıyla tüm ilgiyi üzerine çekmeye başlamıştı.

Henüz yaşça küçük olmasına rağmen tarzı, tavırları ve duruşuyla magazin dünyasında yaşından büyük gözükmesiyle dikkat çeken North West geçtiğimiz gün 12 yaşına bastı.

Henüz yaşça küçük olmasına rağmen tarzı, tavırları ve duruşuyla magazin dünyasında yaşından büyük gözükmesiyle dikkat çeken North West geçtiğimiz gün 12 yaşına bastı.

North, tavırları, tarzı ve özellikle babası Kanye’ye olan benzerliğiyle gündemden düşmüyor. Göz devirmeleri, özgüvenli duruşu ve kameralara alışkın halleriyle babasının adeta kopyası gibi.

North’un tarzı ise kendi yaş grubunun çok ötesinde. Tam boyalı saçları, zaman zaman dikkat çeken makyaj detayları ve podyumdan fırlamış gibi duran kıyafetleriyle sık sık magazin manşetlerine yerleşiyor.

12 yaşındaki North West'in ortaya çıkan bu kareleri ise yaşından oldukça büyük göstermesiyle, maviye boyalı saçlarıyla ve tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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