Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Boyalı Saçları ve Yaşından Büyük Gösteren Tarzı Gündem Oldu!

Her şey 2007’de yayınlanmaya başlayan “Keeping Up with the Kardashians” adlı reality show’la başladı. Bu program sayesinde sadece Kim değil, tüm aile şöhrete kavuştu. Aile fertleri, kamera önünde yaşadıkları çatışmalar, aşk hayatları ve lüks yaşamları milyonları ekrana kilitledi.

Kardashian ailesi, şöhretini doğru kullanan ender isimlerden biri. Ailedeki her bir isim zamanla kendi markasını kurdu ve başarıyı kalıcı hale getirdi.