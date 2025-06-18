Kim Kardashian'ın 12 Yaşındaki Kızı North West'in Boyalı Saçları ve Yaşından Büyük Gösteren Tarzı Gündem Oldu!
Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor. Bu isimlerden biri de her adımı olay olan Kardashian ailesinden, Kim Kardashian’ın kızı North West!
Henüz 12 yaşına yeni basmış olmasına rağmen tavırları, tarzı ve sahne enerjisiyle magazin dünyasını şimdiden avucunun içine alan North West'in boyalı saçları ve tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kardashian-Jenner ailesi, sadece estetikleriyle değil; medya stratejileri, moda anlayışları ve adlarını manşetlerden düşürmeyen cesur çıkışlarıyla tüm dünyanın radarına girdi.
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Kim Kardashian öncülüğünde başlayan bu şöhret dalgası, kısa sürede tüm aile fertlerini resmen dünyaca tanınan isimlere dönüştürdü.
Henüz yaşça küçük olmasına rağmen tarzı, tavırları ve duruşuyla magazin dünyasında yaşından büyük gözükmesiyle dikkat çeken North West geçtiğimiz gün 12 yaşına bastı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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