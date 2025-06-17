Resmen Gençleşti: Sakallarını Kesince Yüzü Gözü Açılan Burak Özçivit'in Son Hali Büyük Beğeni Topladı!
“Çalıkuşu” dizisindeki Kamran, “Kara Sevda”daki Kemal ve “Kuruluş Osman”daki Osman Bey karakterleriyle hafızalara kazınan Burak Özçivit şimdilerde ailesi ve servet değerindeki mal varlıklarıyla adından bahsettiriyor.
“Kuruluş Osman”daki Osman Bey karakteriyle altı sezondur uzun sakallarıyla karşımıza çıkan Burak Özçivit son olarak radikal bir kararla imajını değiştirdi. Sakallarını keserek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, yeni haliyle adeta geçmişteki eski rollerine dönüş yaptı ve son haliyle X kullanıcılarından tam not aldı.
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Yakışıklılığıyla yıllardır sosyal medyanın gözdesi olan projeleriyle ise reyting listelerinin zirvesinden inmeyen isimlerden birisi de Burak Özçivit.
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Burak Özçivit şu sıralar ATV ekranlarında fırtınalar estiren "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey rolüyle tarih yazıyor.
Burak Özçivit, uzun süredir kendine has sakallı imajıyla tanınıyordu ve bu haliyle “Osman Bey” karakteriyle özdeşleşmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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