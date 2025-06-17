Resmen Gençleşti: Sakallarını Kesince Yüzü Gözü Açılan Burak Özçivit'in Son Hali Büyük Beğeni Topladı!

Genç yaşta modellik dünyasına adım atan Burak Özçivit, 2005’te “Best Model of Turkey” seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak kendisi sadece podyumun değil, kameraların da yıldızı oldu! Oyunculuk kariyerine 2006’da adım atan Özçivit, kısa sürede yapımcıların gözdesi haline geldi.

2015-2017 arasında ekrana gelen 'Kara Sevda', Burak Özçivit’i sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ünlü yaptı. Dizideki Kemal karakteriyle unutulmaz bir aşk hikayesine hayat veren isim kariyerinde zirveye çıkmaya devam etti.