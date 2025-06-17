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Resmen Gençleşti: Sakallarını Kesince Yüzü Gözü Açılan Burak Özçivit'in Son Hali Büyük Beğeni Topladı!

Resmen Gençleşti: Sakallarını Kesince Yüzü Gözü Açılan Burak Özçivit'in Son Hali Büyük Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 15:42

“Çalıkuşu” dizisindeki Kamran, “Kara Sevda”daki Kemal ve “Kuruluş Osman”daki Osman Bey karakterleriyle hafızalara kazınan Burak Özçivit şimdilerde ailesi ve servet değerindeki mal varlıklarıyla adından bahsettiriyor.

“Kuruluş Osman”daki  Osman Bey karakteriyle altı sezondur uzun sakallarıyla karşımıza çıkan Burak Özçivit son olarak radikal bir kararla imajını değiştirdi. Sakallarını keserek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, yeni haliyle adeta geçmişteki eski rollerine dönüş yaptı ve son haliyle X kullanıcılarından tam not aldı.

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Yakışıklılığıyla yıllardır sosyal medyanın gözdesi olan projeleriyle ise reyting listelerinin zirvesinden inmeyen isimlerden birisi de Burak Özçivit.

Yakışıklılığıyla yıllardır sosyal medyanın gözdesi olan projeleriyle ise reyting listelerinin zirvesinden inmeyen isimlerden birisi de Burak Özçivit.

Genç yaşta modellik dünyasına adım atan Burak Özçivit, 2005’te “Best Model of Turkey” seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak kendisi sadece podyumun değil, kameraların da yıldızı oldu! Oyunculuk kariyerine 2006’da adım atan Özçivit, kısa sürede yapımcıların gözdesi haline geldi.

2015-2017 arasında ekrana gelen 'Kara Sevda', Burak Özçivit’i sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ünlü yaptı. Dizideki Kemal karakteriyle unutulmaz bir aşk hikayesine hayat veren isim kariyerinde zirveye çıkmaya devam etti.

Burak Özçivit şu sıralar ATV ekranlarında fırtınalar estiren "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey rolüyle tarih yazıyor.

Burak Özçivit şu sıralar ATV ekranlarında fırtınalar estiren "Kuruluş Osman" dizisinde Osman Bey rolüyle tarih yazıyor.

İlk dizilerinde dikkat çeken roller üstlenen Burak Özçivit asıl çıkışını gençlik dizisi 'Küçük Sırlar' ile yaptı. “Çetin” karakteriyle ekranların sevilen yüzlerinden olan isim son zamanlarda Osman Bey karakterindeki imajına hepimizi alıştırmıştı.

Dizinin sezon finaliyle uzun süredir uzattığı sakallarını kısaltıp eski imajına dönen ismin son hali baya olay olmuştu.

Uzun süre sonra imaj değişikliğine giden ismin yeni halinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Burak Özçivit, uzun süredir kendine has sakallı imajıyla tanınıyordu ve bu haliyle “Osman Bey” karakteriyle özdeşleşmişti.

Burak Özçivit, uzun süredir kendine has sakallı imajıyla tanınıyordu ve bu haliyle “Osman Bey” karakteriyle özdeşleşmişti.

Sakallarını kesen isim bambaşka bir görünümünle yeniden karşımıza çıktı. Burak Özçivit yeni imajıyla geçmişte canlandırdığı eski karakterlere olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Sakalsız daha genç gözüktüğü düşünülen Burak Özçivit, X kullanıcılarından büyük övgü aldı. Sosyal medyada “resmen gençleşmiş!” yorumları yapılırken, oyuncunun değişen tarzı ve imajı olay oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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