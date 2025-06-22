"Ben Onu Affettim": Faruk Çiçek'in Eski Eşinden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a İmalı Başsağlığı Mesajı

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.

Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in evlilik meselesi ilk patlak verdiğinde Faruk Çiçek'in Nihal ile birlikte olabilmek için önceki eşini ve çocuklarını bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan tutuklandıktan sonra karakola götürülen ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ortadan kaybolan Mehmet Faruk Çiçek'in, bu süreçte eşini yalnız bıraktığı fark edildi. Cezaevi süreci boyunca Nihal Candan'ın yanına bir kez olsun gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden hemen sonra da boşanma davası açmıştı.

Nihal Candan her ne kadar karşı dava açıp, 'Eşim benden fakir çıktı' açıklamasında bulunsa ve kalbinin kırık olduğu belli olsa da, ölmeden önceki son isteğinin Faruk Çiçek'i görmek olduğunu Pınar Kerimoğlu duyurmuştu.