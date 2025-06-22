onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ben Onu Affettim": Faruk Çiçek'in Eski Eşinden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a İmalı Başsağlığı Mesajı

"Ben Onu Affettim": Faruk Çiçek'in Eski Eşinden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a İmalı Başsağlığı Mesajı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2025 - 18:02

23 kiloya düşen ve anoreksiyayla savaşını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatının ardından eski eşi Faruk Çiçek'in Nihal için ayrıldığı eski eşinden başsağlığı mesajı geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren ve senelerdir göz önünde olan Nihal Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren ve senelerdir göz önünde olan Nihal Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal Candan ve kız kardeşi Bahar Candan hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı. Cezaevinden yeme bozukluğu sebebiyle 37 kiloyla tahliye olan Nihal Candan, ilk etapta toparlanmış ve hayat enerjisine sahip bir profil çizse de geçtiğimiz haftalarda yeniden aşırı kilo kaybıyla gündeme oturmuştu. 

5 Haziran günü 29 kiloya düştüğü tespit edilen ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan, süreç boyunca yoğun bakımı ve mamayla beslenmeyi reddetti. Önce 25, sonra 23 kiloya düşen Nihal Candan, ne yazık ki 20 Haziran akşamı hayatını kaybetti. 

Kalbinin durduğu ilk seferde 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndürülen Nihal Candan, kalbi ikinci kez durduğunda hayata tutunamadı.

Daha önce verdiği röportajda yemek yememeyi kendine bir intihar şekli olarak seçtiğini belirten Nihal Candan, cezaevi sürecinin üstüne bir de boşanma süreci yaşamıştı.

Daha önce verdiği röportajda yemek yememeyi kendine bir intihar şekli olarak seçtiğini belirten Nihal Candan, cezaevi sürecinin üstüne bir de boşanma süreci yaşamıştı.

Cezaevine girmeden önce sessiz sedasız Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın evli olduğunu cezaevine girdiğinde öğrenmiştik.

Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in evlilik meselesi ilk patlak verdiğinde Faruk Çiçek'in Nihal ile birlikte olabilmek için önceki eşini ve çocuklarını bıraktığı ortaya çıkmıştı. 

Nihal Candan tutuklandıktan sonra karakola götürülen ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ortadan kaybolan Mehmet Faruk Çiçek'in, bu süreçte eşini yalnız bıraktığı fark edildi. Cezaevi süreci boyunca Nihal Candan'ın yanına bir kez olsun gelmeyen Faruk Çiçek, tahliyeden hemen sonra da boşanma davası açmıştı. 

Nihal Candan her ne kadar karşı dava açıp, 'Eşim benden fakir çıktı' açıklamasında bulunsa ve kalbinin kırık olduğu belli olsa da, ölmeden önceki son isteğinin Faruk Çiçek'i görmek olduğunu Pınar Kerimoğlu duyurmuştu.

Faruk Çiçek'in de Nihal Candan'ı hastanede ziyaret ettiği iddia edilmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Bugüne dek konuya dair hiçbir açıklamada bulunmayan Faruk Çiçek'in eski eşinden vefat eden Nihal Candan'a başsağlığı mesajı geldi.

Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Bugüne dek konuya dair hiçbir açıklamada bulunmayan Faruk Çiçek'in eski eşinden vefat eden Nihal Candan'a başsağlığı mesajı geldi.

Instagram'da @Hendrinhamo adını kullanan Faruk Çiçek'in eski eşi, 

'Bizler hata yapıyoruz, ama Allah bizi affediyor. O halde, ben kimim ki affetmeyeyim? Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum; onu uzun zaman önce affettim ve başıma gelen her şeyi kabullenip teslim oldum. Herkesi affettim, çünkü hayat kısa; kin, nefret ve üzüntüye asla değmez. Allah her zaman her şeyin karşılığını en güzel şekilde verir. Hayatta her şeyin bir hikmeti ve gizli bir anlamı vardır, çünkü her şey Allah’ın bilgisi ve iradesi dâhilindedir. Allah’tan diliyorum ki, ona rahmet etsin ve mekânını cennet eylesin. Bu yüzden kimseyi yargılamayalım; zira hikmet ve gerçek bilgi yalnızca Allah’a aittir.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın