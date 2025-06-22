"Ben Onu Affettim": Faruk Çiçek'in Eski Eşinden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a İmalı Başsağlığı Mesajı
23 kiloya düşen ve anoreksiyayla savaşını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatının ardından eski eşi Faruk Çiçek'in Nihal için ayrıldığı eski eşinden başsağlığı mesajı geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren ve senelerdir göz önünde olan Nihal Candan, ne yazık ki hayatını kaybetti.
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Daha önce verdiği röportajda yemek yememeyi kendine bir intihar şekli olarak seçtiğini belirten Nihal Candan, cezaevi sürecinin üstüne bir de boşanma süreci yaşamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı. Bugüne dek konuya dair hiçbir açıklamada bulunmayan Faruk Çiçek'in eski eşinden vefat eden Nihal Candan'a başsağlığı mesajı geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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