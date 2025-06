"Ben Onu Affettim": Faruk Çiçek'in Eski Eşinden Hayatını Kaybeden Nihal Candan'a İmalı Başsağlığı Mesajı

Instagram'da @Hendrinhamo adını kullanan Faruk Çiçek'in eski eşi,

'Bizler hata yapıyoruz, ama Allah bizi affediyor. O halde, ben kimim ki affetmeyeyim? Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum; onu uzun zaman önce affettim ve başıma gelen her şeyi kabullenip teslim oldum. Herkesi affettim, çünkü hayat kısa; kin, nefret ve üzüntüye asla değmez. Allah her zaman her şeyin karşılığını en güzel şekilde verir. Hayatta her şeyin bir hikmeti ve gizli bir anlamı vardır, çünkü her şey Allah’ın bilgisi ve iradesi dâhilindedir. Allah’tan diliyorum ki, ona rahmet etsin ve mekânını cennet eylesin. Bu yüzden kimseyi yargılamayalım; zira hikmet ve gerçek bilgi yalnızca Allah’a aittir.' açıklamasında bulundu.