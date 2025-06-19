Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Esra Erol'un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Olmuş!
Esra Erol'un ilk göz ağrısı İdris Ali, 8. sınıftan mezun oldu. Gözümüzün önünde büyüyen ve bebeklik döneminde sık sık gördüğümüz İdris Ali'nin son hali tıpkı annesi Esra Erol'a benzetildi.
14 yaşındaki delikanlının mezuniyet pozları dikkat çekti!
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Esra Erol, yıllar içerisinde gündüz kuşağında sunduğu izdivaç programlarıyla ünlenmiş ve milyonların kalbini çalmıştı.
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2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı.
Esra Erol'un ilk göz ağrısı geçtiğimiz saatlerde 8. sınıftan mezun oldu. Annesini boyunu geçen İdris Ali'nin son hali Esra Erol'a benzetildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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