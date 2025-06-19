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Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Esra Erol'un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Olmuş!

Hık Demiş Annesinin Burnundan Düşmüş: Esra Erol'un 14 Yaşındaki Oğlu İdris Ali Delikanlı Olmuş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.06.2025 - 00:52

Esra Erol'un ilk göz ağrısı İdris Ali, 8. sınıftan mezun oldu. Gözümüzün önünde büyüyen ve bebeklik döneminde sık sık gördüğümüz İdris Ali'nin son hali tıpkı annesi Esra Erol'a benzetildi. 

14 yaşındaki delikanlının mezuniyet pozları dikkat çekti!

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Esra Erol, yıllar içerisinde gündüz kuşağında sunduğu izdivaç programlarıyla ünlenmiş ve milyonların kalbini çalmıştı.

Esra Erol, yıllar içerisinde gündüz kuşağında sunduğu izdivaç programlarıyla ünlenmiş ve milyonların kalbini çalmıştı.

Uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla reytinglerde üst sırada yer alan ünlü sunucu, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. 

2010 yılından bu yana evli olan Esra Erol, senelerdir musmutlu ve huzurlu ailesiyle dikkat çekiyor.

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı.

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren Esra Erol, 2011 yılında ilk oğlunu, 2017'de de ikinci oğlunu kucağına almıştı.

İdris Ali ve Ömer Erol isimlerini verdiği oğulları resmen gözlerimizin önünde büyüdü. İlk oğlu İdris Ali ilk günden bu yana annesini, ikinci oğlu Ömer Erol ise babasını andırıyordu. 

Esra Erol'un oğullarını özellikle bebeklik dönemlerinde çokça gördük ama şimdilerde 14 yaşında olan İdris Ali'nin son haline epeydir denk gelmemiştik.

Esra Erol'un ilk göz ağrısı geçtiğimiz saatlerde 8. sınıftan mezun oldu. Annesini boyunu geçen İdris Ali'nin son hali Esra Erol'a benzetildi.

Esra Erol'un ilk göz ağrısı geçtiğimiz saatlerde 8. sınıftan mezun oldu. Annesini boyunu geçen İdris Ali'nin son hali Esra Erol'a benzetildi.

Duygulanan Esra Erol, gururlu aile pozunun altına 'Her şey dün gibi… İlk adımlarını, ilk “anne” deyişini, okula başladığın o sabahı… Hepsi gözümün önünde. Ve şimdi, ilk göz ağrımın 8. sınıf mezuniyeti…♥️' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bize ne`????????????Bir sosyal medya maymunundan bize ne-----???

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