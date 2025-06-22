İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir
İran - İsrail arasında yaşanan gerginlik 10. gününde de devam ediyor. Son olarak ABD'nin de savaş dahil olmasıyla bölgedeki gerilim arttı. Son günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali üzerinde duruluyordu. İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. İran Dini Lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de Boğaz'ı kapatmak için onayı gerekiyor.
Peki Hürmüz Boğazı neden önemli, kapatılırsa ne olur?
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İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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