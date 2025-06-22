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İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir

İran Meclisi Onayladı: Küresel Petrolün Yüzde 20'sinin Geçtiği Hürmüz Boğazı Kapanabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 16:28

İran - İsrail arasında yaşanan gerginlik 10. gününde de devam ediyor. Son olarak ABD'nin de savaş dahil olmasıyla bölgedeki gerilim arttı. Son günlerde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali üzerinde duruluyordu. İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. İran Dini Lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de Boğaz'ı kapatmak için onayı gerekiyor.

Peki Hürmüz Boğazı neden önemli, kapatılırsa ne olur?

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İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı.

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı.

İran medyası tarafından aktarılan habere göre, Meclis, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı. Ancak  İran Dini Lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de onayı gerekiyor.

İran - İsrail arasındaki gerginliğe son olarak ABD'de dahil oldu ve çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hürmüz’e İran’ın mayın döşemesi ihtimali gündeme gelmişti. Bu ihtimalin ardından ise ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu belirtmişti. Bu durumda, ABD Donanması'na ait tüm gemilerin ise Basra Körfezi'nde mahsur kalabileceği aktarılmıştı.

Hürmüz Boğazı Kapanınca Ne Olacak?

Hürmüz Boğazı, küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen miktarda petrolün geçtiği bir noktadır. Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 17 ila 20 milyon varil petrol geçer. Boğaz'ın kapatılması durumunda Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, BAE gibi ülkelerden gelen petroller de sıkıntıya düşebilir.

Ancak son kararı, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi verecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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