onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MSB’den İsrail Açıklaması: "Suriye Talep Ederse Destek Veririz"

MSB’den İsrail Açıklaması: "Suriye Talep Ederse Destek Veririz"

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 13:15

İsrail, Suriye’de dün düzenlendiği hava saldırısında Genelkurmay Başkanlığı’nı hedef almıştı. İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıya Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan da tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin talep etmesi durumunda ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve terörle mücadelesine destek verebileceklerini söyledi. 

Ayrıca Suriye’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin İsrail’in saldırından olumsuz olarak etkilenmediği de vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığının son durağı Suriye olmuştu.

İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığının son durağı Suriye olmuştu.

Suriye’de geçiş hükümeti güçleri ile ülkenin güneyinde bulunan Dürzi halk arasında yaşananlar sonrasında İsrail önce ülkenin güneyindeki Galon Tepeleri’ni bombalamış, sonrasında ise Başkent Şam’da bulunan Genelkurmay Binasını hayaya uçurmuştu.

Suriye Geçiş Hükümeti’nin başkanı Ahmed Şara yaptığı açıklamada ateşkesin Türk, Arap ve ABD destekli diplomasiyle sağlandığını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den talep gelmesi durumunda destek olacaklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den talep gelmesi durumunda destek olacaklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmeler ile İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir.

Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.

Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın