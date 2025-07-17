MSB’den İsrail Açıklaması: "Suriye Talep Ederse Destek Veririz"
İsrail, Suriye’de dün düzenlendiği hava saldırısında Genelkurmay Başkanlığı’nı hedef almıştı. İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıya Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan da tepki geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin talep etmesi durumunda ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ve terörle mücadelesine destek verebileceklerini söyledi.
Ayrıca Suriye’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin İsrail’in saldırından olumsuz olarak etkilenmediği de vurgulandı.
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İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığının son durağı Suriye olmuştu.
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den talep gelmesi durumunda destek olacaklarını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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