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İsrail Suriye’nin Başkenti Şam’ı Vurdu: Genelkurmay Başkanlığı Hedef Alındı

İsrail Suriye’nin Başkenti Şam’ı Vurdu: Genelkurmay Başkanlığı Hedef Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 12:56 Son Güncelleme: 16.07.2025 - 13:12

Suriye'nin başkenti Şam'da yüksek sesli bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından İsrail ordusu, saldırıyı üstlendi. Şam’da bulunan AFP muhabiri, başkentin kalbindeki Emevi Meydanı civarında patlamayı net şekilde duyduğunu aktardı. Bölgedeki tanıklar, Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığını aktardı.

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İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Şam’da bulunan AFP muhabiri, başkentin kalbindeki Emevi Meydanı civarında patlamayı net şekilde duyduğunu aktardı. Bölgedeki tanıklar ise Genelkurmay Başkanlığı'nın hedef alındığını aktardı. 

Patlamanın ardından İsrail ordusu, Şam’a yönelik düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Ordu yaptığı açıklamada 'Suriye'nin güneyindeki Dürzilere yönelik gelişmeleri takip ediyor ve bölgedeki stratejik noktaları hedef alıyoruz. Çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı durumdayız' ifadesinde bulundu.

Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi yapmıştı!

Netanyahu, Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi yapmıştı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Şam yönetiminin tavrına bağlı’ olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile birlikte Ürdün Vadisi’ndeki ordu tesisini ziyaret etti. Burada konuşan Netanyahu, Suriye'de operasyonlar yürüttüklerini ve ülkenin güneybatısını silahsız bir bölge haline getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Suriye'nin İsrail için ikinci bir Lübnan olmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, Suriye'deki Dürzi toplumu koruma sorumluluğunun da kendilerinde olduğunu söyledi.

Netanyahu, Suriye'ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini aktararak, “Umarım daha fazla müdahalede bulunmak zorunda kalmayız; bu, büyük ölçüde Şam'ın tutumuna ve eylemlerine bağlı” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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