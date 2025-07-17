Bir Polis de Tutuklanmış: Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç’un İfadesi Ortaya Çıktı

Ayşe’nin cansız bedenini bir valize koyarak arkadaşı ile birlikte evden çıkardığı görüntülerin yer aldığı Cemil Koç, “Ceset bir süre araçta kaldı. Kokmasın diye deodorant aldım ve sıktım.” dedi.

Katil zanlısı ayıca cansız bedenin bulunduğu valizi kaybettirmek için 500 bin lira karşısında 3 kişi ile anlaştığını da itiraf etti.