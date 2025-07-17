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Bir Polis de Tutuklanmış: Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç’un İfadesi Ortaya Çıktı

Bir Polis de Tutuklanmış: Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç’un İfadesi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 12:40

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içine konularak yol kenarına atılmıştı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Cemil Koç savcılık ifadesinde, genç kızın dubleks olan lüks evden merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi, olayla ilgili tutuklanan 7 kişiden birinin de polis olduğunu yazdı.

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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümü Türkiye’nin gündeminde yer alıyor.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümü Türkiye’nin gündeminde yer alıyor.

Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre, genç kızı öldürerek cansız bedenini valiz içerisinde dere kenarına atan Cemil Koç savcılıkta verdiği ifadesinde olay günü yaşananları anlattı.

İfadesinde “Merdivenden düştü, paniğe kapıldım” sözleriyle kendini savunmaya çalışan Koç, cesedi valize koyup deodorant sıktığını, 500 bin lira karşılığında yok ettirmeye çalıştığını söyledi.

“Kokmasın diye hem cansız bedene hem de kendime deodorant sıktım”

“Kokmasın diye hem cansız bedene hem de kendime deodorant sıktım”

Ayşe’nin cansız bedenini bir valize koyarak arkadaşı ile birlikte evden çıkardığı görüntülerin yer aldığı Cemil Koç, “Ceset bir süre araçta kaldı. Kokmasın diye deodorant aldım ve sıktım.” dedi.

Katil zanlısı ayıca cansız bedenin bulunduğu valizi kaybettirmek için 500 bin lira karşısında 3 kişi ile anlaştığını da itiraf etti.

Olayla ilgili 1’i polis 7 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili 1’i polis 7 kişi tutuklandı.

Ayşe Tokyaz’ın katledildiği olayla ilgili Cemil Koç dahil 7 kişi tutuklandı. Hürriyet Gazetesi'ndeki habere göre, tutuklananlar arasında Cemil Koç’a yardım ettiği iddia edilen bir de polis bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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