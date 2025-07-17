Bir Polis de Tutuklanmış: Ayşe Tokyaz’ın Katili Cemil Koç’un İfadesi Ortaya Çıktı
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valiz içine konularak yol kenarına atılmıştı.
Ekol TV’de yer alan habere göre, Cemil Koç savcılık ifadesinde, genç kızın dubleks olan lüks evden merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.
Ayrıca Hürriyet Gazetesi, olayla ilgili tutuklanan 7 kişiden birinin de polis olduğunu yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ölümü Türkiye’nin gündeminde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Kokmasın diye hem cansız bedene hem de kendime deodorant sıktım”
Olayla ilgili 1’i polis 7 kişi tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın