Testo Taylan Gözaltına Alınıp İfade Vermişti: Kuru Kafa Maskesiyle Çocukları Kovaladığı İddia Edildi

“Testo Taylan” ismiyle bilinen ünlü Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti. Testo Taylan sonrasında yaptığı açıklamada, ailesinin evinin bulunduğu İzmit’te mahallenin çocukları tarafından aylardır rahatsız edildiğini, yaşananların bu sebeple olduğunu söylemişti.

Testo Taylan’ın dövdüğü çocuğun annesi fenomen ismin kendisini de dövmeye çalıştığını ve aileye para teklif ettiğini iddia etti. İddiaya göre Testo Taylan kuru kafa maskesi takarak mahalledeki çocukları kovalamış.

Kaynak: Kocaeli Gündem