Testo Taylan Gözaltına Alınıp İfade Vermişti: Kuru Kafa Maskesiyle Çocukları Kovaladığı İddia Edildi
“Testo Taylan” ismiyle bilinen ünlü Youtuber Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti. Testo Taylan sonrasında yaptığı açıklamada, ailesinin evinin bulunduğu İzmit’te mahallenin çocukları tarafından aylardır rahatsız edildiğini, yaşananların bu sebeple olduğunu söylemişti.
Testo Taylan’ın dövdüğü çocuğun annesi fenomen ismin kendisini de dövmeye çalıştığını ve aileye para teklif ettiğini iddia etti. İddiaya göre Testo Taylan kuru kafa maskesi takarak mahalledeki çocukları kovalamış.
Kaynak: Kocaeli Gündem
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Ünlü Youtuber Testo Taylan’ın ailesinin evinin bulunduğu Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 13 yaşında bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.
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Testo Taylan’ın kuru kafa maskesi takarak mahalledeki çocukları kovaladığı ve 13 yaşındaki çocuğun annesini de dövmeye çalıştığı iddia edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Arkadaş sanatçıdan çok at hırsızına benziyor. Teksas’ta olsa o hoo, zift döker tüyle kaplarlardı
Tazminat kokusu alınmış çocuk bilinçlendirilmiş ama darp raporu ve kanıt önemli haberlere çıkınca kanıt sayılmaz bilginiz olsun :)
Şu adamdan bi ben mi bu kadar nefret ediyorum anlamadım ki ruh hastası resmen ya.