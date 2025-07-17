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Araştırma Sonucunda İstanbul'un En Az Yeşile Sahip İlçesi Güngören Oldu

Araştırma Sonucunda İstanbul'un En Az Yeşile Sahip İlçesi Güngören Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 10:30

İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor. 'Çarpık kentleşme' diye bir kalıba bile sahip olan metropoldeki yeşil oranı ise her zaman tartışma konusu. 

Bazı ilçelerde yeşile hasret kalan insanlar belki de ilk kez bir araştırma sonucunda tasdiklendi. İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda 'İstanbul Yeşil Kent İndeksi' verileri acı tabloyu ortaya çıkardı.

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İstanbul çarpık kentleşmenin en ciddi hissedildiği şehirlerimizin başında geliyor. Hal böyle olunca yeşile de hiç dikkat edilmiyor.

İstanbul çarpık kentleşmenin en ciddi hissedildiği şehirlerimizin başında geliyor. Hal böyle olunca yeşile de hiç dikkat edilmiyor.

İki yıllık süren bir araştırma sonucu ise bize en az yeşil olan ilçeyi gösterirken, ilçenin havadan çekilen görüntüleri durumun vehametini gözler önüne serdi.

İstanbul'un en az yeşile sahip ilçesi iki yıllık araştırmanın sonunda Güngören olarak tespit edildi.

İstanbul'un en az yeşile sahip ilçesi iki yıllık araştırmanın sonunda Güngören olarak tespit edildi.

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 İlçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkartıldı.

Kentin en az yeşile sahip 39. ilçesi Güngören olduğu görüldü.

İlçenin gökyüzünden çekilmiş görüntüleri ise araştırmanın doğruluğunu tasdikler nitelikteydi.

İlçenin gökyüzünden çekilmiş görüntüleri ise araştırmanın doğruluğunu tasdikler nitelikteydi.

Havadan çekilen fotoğraflarda yeşile dair emare bulmanın imkansız olduğu görülürken acil toplanma alanı konusunda da durum farklı değil. 

Güngören, 500 metrelik mesafede acil toplanma alanlarına erişim konusunda İstanbul’un en düşük orana sahip ilçesi olarak öne çıktı. İlçe aynı zamanda, geçirimsiz yüzey oranının yüksekliği ve düşük ortalama trafik hızıyla da listenin başında yer aldı. Hava kalitesi açısından ise 39 ilçe arasında 26. sırada bulunuyor.

Çarpık kentleşmenin örnek ilçesi oldu.

Çarpık kentleşmenin örnek ilçesi oldu.

Güngören’in havadan çekilen görüntülerinde yeşil alanlara rastlamak neredeyse mümkün değil. Beton yığınlarıyla kaplanan ilçe, yoğun yapılaşmanın etkisiyle adeta griye bürünmüş durumda. Caddelerde aralıklı şekilde görülen birkaç ağaç ise kentteki plansız yapılaşmanın en çarpıcı göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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