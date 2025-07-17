Araştırma Sonucunda İstanbul'un En Az Yeşile Sahip İlçesi Güngören Oldu

İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor. 'Çarpık kentleşme' diye bir kalıba bile sahip olan metropoldeki yeşil oranı ise her zaman tartışma konusu.

Bazı ilçelerde yeşile hasret kalan insanlar belki de ilk kez bir araştırma sonucunda tasdiklendi. İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda 'İstanbul Yeşil Kent İndeksi' verileri acı tabloyu ortaya çıkardı.

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