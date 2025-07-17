Araştırma Sonucunda İstanbul'un En Az Yeşile Sahip İlçesi Güngören Oldu
İstanbul kentleşmenin en çok eleştirildiği şehirlerin başında geliyor. 'Çarpık kentleşme' diye bir kalıba bile sahip olan metropoldeki yeşil oranı ise her zaman tartışma konusu.
Bazı ilçelerde yeşile hasret kalan insanlar belki de ilk kez bir araştırma sonucunda tasdiklendi. İstanbul'da 2 yıl süren araştırmanın sonucunda 'İstanbul Yeşil Kent İndeksi' verileri acı tabloyu ortaya çıkardı.
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İstanbul çarpık kentleşmenin en ciddi hissedildiği şehirlerimizin başında geliyor. Hal böyle olunca yeşile de hiç dikkat edilmiyor.
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İstanbul'un en az yeşile sahip ilçesi iki yıllık araştırmanın sonunda Güngören olarak tespit edildi.
İlçenin gökyüzünden çekilmiş görüntüleri ise araştırmanın doğruluğunu tasdikler nitelikteydi.
Çarpık kentleşmenin örnek ilçesi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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