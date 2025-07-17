Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Ürün Etiketlerinde Yeni Düzenlemeye Gidiliyor
Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik adımlar kapsamında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Yapılacak güncellemelerle birlikte, ürünlerin net ağırlığına göre fiyatlandırılması zorunlu hale gelecek, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listelerinin dijital ortamda sunulması sağlanacak. Bakanlık, bu adımlarla hem şeffaflığı artırmayı hem de tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.
Taslak, son düzenlemeler, yorumlar ve çalışmaların ardından yürülüğe girecek.
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Ticaret Bakanlığı şeffaflığı sağlamak ve artırmak için bir dizi yeni önlem ve kural çalışmalarını duyurdu.
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Menülerde dijitale geçilmesi de yeni yönetmelikle zorunlu hale geliyor.
Kitap ve dergi satışlarında da teknolojik gelişmeler kullanılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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