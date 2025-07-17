Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Ürün Etiketlerinde Yeni Düzenlemeye Gidiliyor

Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde artık fiyat listeleri masa üzerinde yer alan karekodlar aracılığıyla dijital olarak da erişilebilecek. 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu hale gelen kapı önü ve masa üstü menü uygulamasına ek olarak getirilen bu dijital yöntem, hem müşterilere hem de işletmelere pratiklik sunacak.

Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan işletmeler, fiyat listelerini Bakanlık tarafından oluşturulacak dijital platforma yükleyebilecek. Bu sayede tüketiciler, farklı işletmelerin fiyatlarını internet üzerinden karşılaştırarak daha bilinçli tercih yapabilecek.