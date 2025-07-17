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Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Ürün Etiketlerinde Yeni Düzenlemeye Gidiliyor

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Ürün Etiketlerinde Yeni Düzenlemeye Gidiliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 10:03

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik adımlar kapsamında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Yapılacak güncellemelerle birlikte, ürünlerin net ağırlığına göre fiyatlandırılması zorunlu hale gelecek, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listelerinin dijital ortamda sunulması sağlanacak. Bakanlık, bu adımlarla hem şeffaflığı artırmayı hem de tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Taslak, son düzenlemeler, yorumlar ve çalışmaların ardından yürülüğe girecek.

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Ticaret Bakanlığı şeffaflığı sağlamak ve artırmak için bir dizi yeni önlem ve kural çalışmalarını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı şeffaflığı sağlamak ve artırmak için bir dizi yeni önlem ve kural çalışmalarını duyurdu.

Açıklamada, yönetmeliğin temel amacının, ürün ve hizmet fiyatlarının tüketiciye açık, doğru ve eksiksiz şekilde sunulmasını sağlamak olduğu vurgulandı. 

Yeni düzenleme ile birlikte, satış anında tartılarak alınan ürünlerde, ambalaj ağırlığının (dara) hesaba katılmaması zorunlu hale gelecek. Böylece, tüketici yalnızca ürünün net miktarı kadar ödeme yapacak.

Menülerde dijitale geçilmesi de yeni yönetmelikle zorunlu hale geliyor.

Menülerde dijitale geçilmesi de yeni yönetmelikle zorunlu hale geliyor.

Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde artık fiyat listeleri masa üzerinde yer alan karekodlar aracılığıyla dijital olarak da erişilebilecek. 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu hale gelen kapı önü ve masa üstü menü uygulamasına ek olarak getirilen bu dijital yöntem, hem müşterilere hem de işletmelere pratiklik sunacak.

Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği koşulları sağlayan işletmeler, fiyat listelerini Bakanlık tarafından oluşturulacak dijital platforma yükleyebilecek. Bu sayede tüketiciler, farklı işletmelerin fiyatlarını internet üzerinden karşılaştırarak daha bilinçli tercih yapabilecek.

Kitap ve dergi satışlarında da teknolojik gelişmeler kullanılacak.

Kitap ve dergi satışlarında da teknolojik gelişmeler kullanılacak.

Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmelere yönelik de yeni teknolojik uygulamalar devreye giriyor. Artık sadece etiketlerle değil, “fiyat gör” gibi elektronik ekranlar aracılığıyla da ürünlerin fiyat bilgisi tüketiciye sunulabilecek. Bu düzenleme ile hem dijitalleşmeye uyum sağlanması hem de tüketicinin daha şeffaf ve kolay erişilebilir şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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