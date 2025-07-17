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Yargıtay'ın Yeni İçtihatıyla Emekli Maaşlarına da Bloke Konabilecek

Yargıtay'ın Yeni İçtihatıyla Emekli Maaşlarına da Bloke Konabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 08:25

Emekli maaşları alınan karar gereği bloke ve haciz işlemleri uygulanamayan maaş türündendi. Bazı bankalar bu işlemi yapsa bile emeklilerin başvurusu sonucu mahkemelerden bu karar geri dönüyordu. 

Ancak Yargıtay'ın yeni içtihatıyla bu karar da tarihe karışıyor. Yeni oluşan bu içtihatla maaşlara bloke konmasının önü açıldı. 

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Emekli maaşlarında haciz ve bloke konulamama hali bankalar tarafından delinse de mahkemeler bu durumu reddediyordu.

Emekli maaşlarında haciz ve bloke konulamama hali bankalar tarafından delinse de mahkemeler bu durumu reddediyordu.

Emeklilerin kullandığı tüketici kredileri sebebiyle, bankaların maaşlara doğrudan haciz uygulaması yasal olarak mümkün değildi. Her ne kadar bazı bankalar bu işlemleri yapmaya çalışsa da, emeklilerin yaptığı itirazlar sonucunda maaşa konulan bloke ve hacizler iptal ediliyor, işlem geçersiz sayılıyordu.

Yargıtay yeni oluşan ve birleştirilen içtihatla bunun tersi yönünde bir karara imza attı.

Yargıtay yeni oluşan ve birleştirilen içtihatla bunun tersi yönünde bir karara imza attı.

Yargıtay, bu konuya dair farklı yorumları ortadan kaldırmak amacıyla içtihatları birleştirme yoluna gitti ve emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yeni karara göre, tüketici kredileri kapsamında verilen hapis, takas, mahsup gibi onay ve rıza talimatları, bankaların emekli maaşına doğrudan bloke koyabilmesinin önünü açıyor.

Bundan sonraki süreçte, emeklinin açık rızası bulunması halinde, bankalar maaşlara bloke koyabilecek. Bu durum, kredi çeken emekliler açısından yeni bir dönemi işaret ediyor.

Yargıtay, Anayasa'ya atıf yaparak "sözleşme özgürlüğü" kavramıyla karar verdi.

Yargıtay, Anayasa'ya atıf yaparak "sözleşme özgürlüğü" kavramıyla karar verdi.

NTV’nin haberine göre, emeklilerin kredi kullanırken imzaladıkları sözleşmelere çok dikkat etmesi gerekecek. Çünkü verdikleri onay ve rızalar, maaşlarına bloke konulmasına yol açabilir.

Sözleşmeler genellikle toplu ve ayrıntılı olduğu için, emekliler ihtiyaç nedeniyle detayları tam okumadan imzalamak zorunda kalabiliyor. Bankaların bu şartları esnetip esnetmeyeceği ise belirsiz.

Yargıtay, Anayasa'nın “sözleşme özgürlüğü” ilkesine dayanarak, emeklinin kendi rızasıyla verdiği onaylar doğrultusunda maaşına bloke konabileceğine karar verdi. Bu da, kredi sözleşmelerinde atılan her imzanın maaş üzerinde doğrudan etkisi olabileceği anlamına geliyor.

Maaşın ne kadarına bloke konulacağı konusunda da net bir karar yok ancak Resmi Gazete'de bloke kararı yer aldı.

Maaşın ne kadarına bloke konulacağı konusunda da net bir karar yok ancak Resmi Gazete'de bloke kararı yer aldı.

Emeklilerin kredi sözleşmesinde rıza ve onay vermesi halinde maaşlarına bloke konulabileceği kararlaştırılsa da, bu blokenin ne kadar olacağı konusunda belirsizlik bulunuyor. Örneğin, maaşı 20 bin TL olan bir emeklinin 23 bin TL’lik kredi taksiti olması durumunda, maaşının tamamına mı yoksa sadece bir kısmına mı bloke konulacağı açıkça belirtilmedi. Bu durum, bankalar ile emekliler arasında yeni hukuki tartışmalara yol açabilir.

Bazı Yargıtay üyelerinin karşı oy kullanmasına rağmen, içtihat birleştirme kararı oy çokluğuyla kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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