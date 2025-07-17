Yargıtay'ın Yeni İçtihatıyla Emekli Maaşlarına da Bloke Konabilecek

Emeklilerin kredi sözleşmesinde rıza ve onay vermesi halinde maaşlarına bloke konulabileceği kararlaştırılsa da, bu blokenin ne kadar olacağı konusunda belirsizlik bulunuyor. Örneğin, maaşı 20 bin TL olan bir emeklinin 23 bin TL’lik kredi taksiti olması durumunda, maaşının tamamına mı yoksa sadece bir kısmına mı bloke konulacağı açıkça belirtilmedi. Bu durum, bankalar ile emekliler arasında yeni hukuki tartışmalara yol açabilir.

Bazı Yargıtay üyelerinin karşı oy kullanmasına rağmen, içtihat birleştirme kararı oy çokluğuyla kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.