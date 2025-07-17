Yargıtay'ın Yeni İçtihatıyla Emekli Maaşlarına da Bloke Konabilecek
Emekli maaşları alınan karar gereği bloke ve haciz işlemleri uygulanamayan maaş türündendi. Bazı bankalar bu işlemi yapsa bile emeklilerin başvurusu sonucu mahkemelerden bu karar geri dönüyordu.
Ancak Yargıtay'ın yeni içtihatıyla bu karar da tarihe karışıyor. Yeni oluşan bu içtihatla maaşlara bloke konmasının önü açıldı.
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Emekli maaşlarında haciz ve bloke konulamama hali bankalar tarafından delinse de mahkemeler bu durumu reddediyordu.
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Yargıtay yeni oluşan ve birleştirilen içtihatla bunun tersi yönünde bir karara imza attı.
Yargıtay, Anayasa'ya atıf yaparak "sözleşme özgürlüğü" kavramıyla karar verdi.
Maaşın ne kadarına bloke konulacağı konusunda da net bir karar yok ancak Resmi Gazete'de bloke kararı yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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