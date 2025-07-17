Irak'ta Bir AVM'de Çıkan Yangında Çok Sayıda Can Kaybı Yaşandı

Irak'ta alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti

AFP haber ajansının Perşembe günü geçtiği bilgilere göre, Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Yangının nerede çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya paylaşımlarında olayın Irak'ın Al-Kut kentindeki bir süpermarkette meydana geldiği öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir binanın büyük bir bölümünün alevler içinde olduğu ve yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.