Irak'ta Bir AVM'de Çıkan Yangında Çok Sayıda Can Kaybı Yaşandı
Irak'ta alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti
AFP haber ajansının Perşembe günü geçtiği bilgilere göre, Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Yangının nerede çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı sosyal medya paylaşımlarında olayın Irak'ın Al-Kut kentindeki bir süpermarkette meydana geldiği öne sürüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir binanın büyük bir bölümünün alevler içinde olduğu ve yoğun dumanların yükseldiği görülüyor.
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Sosyal medyada görülen videolarda AVM'nin tamamen yandığı görülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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