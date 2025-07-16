MEB Açıkladı: LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerin Yaşadıkları İller Belli Oldu
15 Haziran'da düzenlenen LGS'nin sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS'de bu yıl Türkiye genelinde toplam 719 öğrenci, 500 tam puan alarak birinci sıraya yerleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS'ye dair şaibe iddiaları gündeme geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama gelirken LGS'de tam puan alan öğrencilerin yaşadıkları iller de belli oldu.
LGS sonuçlarının nüfusla orantılı olduğu görüldü.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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LGS'deki şaibe iddiaları hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bakan Yusuf Tekin tarafından yalanlandı.
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LGS'de birinci olanların illeri de belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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