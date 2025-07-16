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MEB Açıkladı: LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerin Yaşadıkları İller Belli Oldu

MEB Açıkladı: LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerin Yaşadıkları İller Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 21:38

15 Haziran'da düzenlenen LGS'nin sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS'de bu yıl Türkiye genelinde toplam 719 öğrenci, 500 tam puan alarak birinci sıraya yerleşti. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS'ye dair şaibe iddiaları gündeme geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama gelirken LGS'de tam puan alan öğrencilerin yaşadıkları iller de belli oldu.

LGS sonuçlarının nüfusla orantılı olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan

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LGS'deki şaibe iddiaları hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bakan Yusuf Tekin tarafından yalanlandı.

LGS'deki şaibe iddiaları hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bakan Yusuf Tekin tarafından yalanlandı.

Gündemi sarsan LGS'deki şaibe iddialarına ilk olarak MEB'den yalanlama geldi. DMM'den de yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, 'Sınava ilişkin tartışmalar sınav günü başladı. Anında müdahale ettik. Soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Yayınlanan PDF, 10.45'te biten sınavın ve 11.57'de yayınlanmış. Güçlü bir altyapımız var. İncelediğimizde ortada herhangi bir çalınma olmadığını açıkladık. Görüntüleri paylaşanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladık..' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 'Tüm veliler ve çocuklarımız rahat olsun. Hepsi yetkililerce incelendi.' açıklamasında bulundu.

LGS'de birinci olanların illeri de belli oldu.

LGS'de birinci olanların illeri de belli oldu.
cdnuploads.aa.com.tr

AA'nın aktardığı haritadan da incelenebileceği üzere, merkezi sınavın birincileri 66 ildeki öğrencilerden oluştu. LGS'de 544 okuldan birinci çıkaran iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekti. İstanbul'dan 163, Ankara'dan 56, İzmir'den ise 49 öğrenci sınavda 500 tam puan aldı. 

Antalya'dan 36, Konya'dan 29, Adana'dan 26, Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ile Kahramanmaraş'tan 10'ar tane birinci çıktı. Toplamda 66 ilimizden LGS birincisi çıktı. Birinci çıkaran illerin nüfuslarıyla orantılı olduğu görüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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