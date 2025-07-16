MEB Açıkladı: LGS'de Tam Puan Alan Öğrencilerin Yaşadıkları İller Belli Oldu

Gündemi sarsan LGS'deki şaibe iddialarına ilk olarak MEB'den yalanlama geldi. DMM'den de yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, 'Sınava ilişkin tartışmalar sınav günü başladı. Anında müdahale ettik. Soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Yayınlanan PDF, 10.45'te biten sınavın ve 11.57'de yayınlanmış. Güçlü bir altyapımız var. İncelediğimizde ortada herhangi bir çalınma olmadığını açıkladık. Görüntüleri paylaşanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladık..' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 'Tüm veliler ve çocuklarımız rahat olsun. Hepsi yetkililerce incelendi.' açıklamasında bulundu.