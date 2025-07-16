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DMM "Bursa’dan 36 LGS Birincisi Aynı Okuldan Çıktı" İddiasını Yalanladı

DMM "Bursa’dan 36 LGS Birincisi Aynı Okuldan Çıktı" İddiasını Yalanladı

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 12:40

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Liselere Geçiş Sınavı’nda Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin sıfır hata ile tam puan aldığını iddia etmişti.

İletişim Başkanlığ’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Turhan Çömez’in iddialarının doğru olmadığını, Bursa’da 17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin LGS’de 500 tam puan aldığını açıkladı.

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LGS’de bu yıl Türkiye genelinde toplam 719 öğrenci 500 tam puan yapmayı başardı.

LGS’de bu yıl Türkiye genelinde toplam 719 öğrenci 500 tam puan yapmayı başardı.

LGS’de soruların önceden bazı öğrencilere sızdırıldığı iddialarını ise hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bakan Yusuf Tekin yalanladı. 

Bakan Tekin son olarak, CHP’li Muharrem İnce’nin “LGS’den pis kokular geliyor” açıklamasına, “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar. Pis kokudan kurtulacaklar.” diye cevap vermişti. 

LGS ile ilgili en çarpıcı iddia ise İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’den gelmişti. Çömez, Bursa’da bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin 500 tam puan aldığını iddia etmişti.

Turhan Çömez’in paylaşımı 👇

Turhan Çömez’in paylaşımı 👇
twitter.com

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış. Oran % 9.

Türkiye’deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27.

Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da % 0,07.

Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin?

DMM’den Turhan Çömez’in iddiasına yalanlama geldi.

DMM’den Turhan Çömez’in iddiasına yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığ’na bağlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Turhan Çömez’in iddialarının gerçek olmadığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada, “Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.” ifadeleri yer aldı.

DMM’nin yaptığı açıklama 👇

DMM’nin yaptığı açıklama 👇
twitter.com

'Bazı sosyal medya mecralarında, “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar üzerinden kamuoyu yanıltılmakta ve Millî Eğitim Bakanlığımız haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışılmaktadır

Doğrusu; Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

İddiada adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip ortaokulu öğrencileri tebrik edilmiş olup, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanı yapılmamıştır.

Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır.

Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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