DMM "Bursa’dan 36 LGS Birincisi Aynı Okuldan Çıktı" İddiasını Yalanladı
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Liselere Geçiş Sınavı’nda Bursa’daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin sıfır hata ile tam puan aldığını iddia etmişti.
İletişim Başkanlığ’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Turhan Çömez’in iddialarının doğru olmadığını, Bursa’da 17 farklı okuldan toplam 20 öğrencinin LGS’de 500 tam puan aldığını açıkladı.
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LGS’de bu yıl Türkiye genelinde toplam 719 öğrenci 500 tam puan yapmayı başardı.
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Turhan Çömez’in paylaşımı 👇
DMM’den Turhan Çömez’in iddiasına yalanlama geldi.
DMM’nin yaptığı açıklama 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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