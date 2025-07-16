DMM "Bursa’dan 36 LGS Birincisi Aynı Okuldan Çıktı" İddiasını Yalanladı

LGS’de soruların önceden bazı öğrencilere sızdırıldığı iddialarını ise hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bakan Yusuf Tekin yalanladı.

Bakan Tekin son olarak, CHP’li Muharrem İnce’nin “LGS’den pis kokular geliyor” açıklamasına, “Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar. Pis kokudan kurtulacaklar.” diye cevap vermişti.

LGS ile ilgili en çarpıcı iddia ise İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’den gelmişti. Çömez, Bursa’da bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin 500 tam puan aldığını iddia etmişti.