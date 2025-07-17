Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı Bu Kez İlber Ortaylı'ya Hakaretler Yağdırdı

'Bir de orduyu da kendilerinin güvencesiymiş gibi değerlendirip hatırlatarak, aba altından sopa göstermiş. Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba bu topraklarda. Ah çıfıt çarşısı çocukları sizi ah.”