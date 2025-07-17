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Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı Bu Kez İlber Ortaylı'ya Hakaretler Yağdırdı

Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı Bu Kez İlber Ortaylı'ya Hakaretler Yağdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 09:22

Geçtiğimiz hafta “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla Cumhuriyet’in ilanına yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ve kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi. Çamlı, kendisini eleştiren Ortaylı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala” ifadelerini kullandı.

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Herkesin Yeliz lakabıyla yakından tanıdığı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı "Kanlı 1923 Darbesi" ifadelerinden sonra bu kez İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

Herkesin Yeliz lakabıyla yakından tanıdığı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı "Kanlı 1923 Darbesi" ifadelerinden sonra bu kez İlber Ortaylı'yı hedef aldı.

AKP'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, son dönemde yaptığı çıkışlarla kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde attığı “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla gündeme gelen Çamlı, bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında sarf ettiği sözlerle tartışma yarattı. Ortaylı, Çamlı’nın söz konusu paylaşımına bir köşe yazısıyla yanıt vermişti. Çamlı ise yanıtında Ortaylı’ya yönelik sert ve küçümseyici ifadeler kullandı.

Çamlı, Ortaylı için "Ekmeğin içini zor yiyecek adam" ifadelerini kullandığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çamlı, Ortaylı için "Ekmeğin içini zor yiyecek adam" ifadelerini kullandığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala, söylemediğim 'Cumhuriyete kanlı darbe' dediğim iftira yalanını bana atfetmiş. Bu iftira üzerinden kamuoyunda tuttuğu köşe başından beni hedef göstermiş. Ekmeğin içini zor yiyecek adam kalkmış beni tehdit etmiş.'

"Senin dersine giren çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım" diyerek ağır ifadelerini sürdüren Çamlı, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

"Senin dersine giren çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım" diyerek ağır ifadelerini sürdüren Çamlı, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

'Bir de orduyu da kendilerinin güvencesiymiş gibi değerlendirip hatırlatarak, aba altından sopa göstermiş. Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba bu topraklarda. Ah çıfıt çarşısı çocukları sizi ah.”

Ahmet Hamdi Çamlı'nın ifadelerini buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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