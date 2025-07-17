Yeliz Lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı Bu Kez İlber Ortaylı'ya Hakaretler Yağdırdı
Geçtiğimiz hafta “Kanlı 1923 darbesi” paylaşımıyla Cumhuriyet’in ilanına yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken ve kamuoyunda “Yeliz” lakabıyla bilinen Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez de Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya yönelik sözleriyle gündeme geldi. Çamlı, kendisini eleştiren Ortaylı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala” ifadelerini kullandı.
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Herkesin Yeliz lakabıyla yakından tanıdığı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı "Kanlı 1923 Darbesi" ifadelerinden sonra bu kez İlber Ortaylı'yı hedef aldı.
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Çamlı, Ortaylı için "Ekmeğin içini zor yiyecek adam" ifadelerini kullandığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Senin dersine giren çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım" diyerek ağır ifadelerini sürdüren Çamlı, konuşmasını şu şekilde noktaladı:
Ahmet Hamdi Çamlı'nın ifadelerini buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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