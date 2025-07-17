Grand Kartal Oteli Yangınından Kimseye Haber Vermeden Kaçan Emir Aras Tahliyesini İstemedi
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Felakete ilişkin açılan davanın bugün görülen 10. duruşmasında mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.
Kimseye haber vermeden otelden kaçtığı görülen otel müdürü Emir Aras bugün mahkeme önündeki ifadesinde tahliyesini istemediğini dile getirdi.
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Otel müdürü olan Emir Aras'ın yangın anındaki görüntüleri infial yaratmıştı.
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Bugün mahkemede hakim karşısına çıkan Aras, tahliyesini talep etmeyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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