Grand Kartal Oteli Yangınından Kimseye Haber Vermeden Kaçan Emir Aras Tahliyesini İstemedi

Aras hakim karşısında 'Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım' ifadelerini kullandı.