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Grand Kartal Oteli Yangınından Kimseye Haber Vermeden Kaçan Emir Aras Tahliyesini İstemedi

Grand Kartal Oteli Yangınından Kimseye Haber Vermeden Kaçan Emir Aras Tahliyesini İstemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 11:01

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Felakete ilişkin açılan davanın bugün görülen 10. duruşmasında mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kimseye haber vermeden otelden kaçtığı görülen otel müdürü Emir Aras bugün mahkeme önündeki ifadesinde tahliyesini istemediğini dile getirdi. 

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Otel müdürü olan Emir Aras'ın yangın anındaki görüntüleri infial yaratmıştı.

Otel müdürü olan Emir Aras'ın yangın anındaki görüntüleri infial yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, yangın günü yaşananlara dair ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, Genel Müdür Emir Aras’ın yangını fark etmesinin ardından odasından çıkıp kısa süre sonra eşini ve çocuğunu alarak otelden uzaklaştığı görülüyor. Ancak bu esnada ne çevresindekilere uyardığı ne de kapıları çalıp birilerini haberdar ettiği görüldü. Sessizce uzaklaştığı anlar, kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.

Bugün mahkemede hakim karşısına çıkan Aras, tahliyesini talep etmeyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Bugün mahkemede hakim karşısına çıkan Aras, tahliyesini talep etmeyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Aras hakim karşısında 'Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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