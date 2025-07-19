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Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu

Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 11:44

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Coldplay’in Boston konserinde, 1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron’un ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un sarmaş dolaş anları 'öpücük kamerasına' yansımıştı. Bu görüntülerin ardından iki ismin de evli olduğu ortaya çıkarken yasak aşk kaosu patlak vermişti. Çiftin panikle yüzlerini kapattıları yasak aşkın görüntüleri dünyada viral oldu. Skandalın ardından Astronomer şirketi bir açıklama yaparak iki ismin görevden alındığını belirtti. İşte skandalın detayları!

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Şirket açıklama yaptı. Milyon dolarlık Astronomer şirketinin CEO'su ve insan kaynakları müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Şirket açıklama yaptı. Milyon dolarlık Astronomer şirketinin CEO'su ve insan kaynakları müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Astronomer 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Astronomer, kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlıdır. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemeleri beklenmektedir. Yönetim Kurulumuz bu konu hakkında resmi bir soruşturma başlatmış olup, çok yakında paylaşacağımız ek ayrıntılar olacaktır. Alyssa Stoddard etkinlikte yer almadı ve videoda başka hiçbir çalışan yoktu. Andy Byron herhangi bir açıklama yapmadı, aksi yöndeki haberlerin tamamı asılsızdır.'

Linkedin hesabından bir açıklama yapan şirket CEO Andy Byron'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Şirketin paylaşımlarını yorumlara kapattığı görüldü.

NY Times'da yer alan habere göre şirkete yakın kaynaklar insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da görevden alındığını söyledi. Kaynaklar şirketin bu konuda yavaş tepki vermesinin nedenini ise CEO'nun istifasını geciktirmesi ve tazminat konusunda çekişme yaşamasaydı.

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Colplay konserindeki 'öpücük kamerası' skandalının detaylarına bu içeriklerimizden ulaşabilirsiniz👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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