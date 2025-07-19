Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Coldplay’in Boston konserinde, 1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron’un ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un sarmaş dolaş anları 'öpücük kamerasına' yansımıştı. Bu görüntülerin ardından iki ismin de evli olduğu ortaya çıkarken yasak aşk kaosu patlak vermişti. Çiftin panikle yüzlerini kapattıları yasak aşkın görüntüleri dünyada viral oldu. Skandalın ardından Astronomer şirketi bir açıklama yaparak iki ismin görevden alındığını belirtti. İşte skandalın detayları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlemeyenler için o anları yeniden paylaşalım. Buradan izleyebilirsiniz👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket açıklama yaptı. Milyon dolarlık Astronomer şirketinin CEO'su ve insan kaynakları müdürü görevden uzaklaştırıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın