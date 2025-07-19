Coldplay Konserinde Ortaya Çıkan Yasak Aşka Şirket Darbesi! CEO Andy Byron ve Müdür Kristin Cabot Kovuldu

Astronomer 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Astronomer, kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlıdır. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemeleri beklenmektedir. Yönetim Kurulumuz bu konu hakkında resmi bir soruşturma başlatmış olup, çok yakında paylaşacağımız ek ayrıntılar olacaktır. Alyssa Stoddard etkinlikte yer almadı ve videoda başka hiçbir çalışan yoktu. Andy Byron herhangi bir açıklama yapmadı, aksi yöndeki haberlerin tamamı asılsızdır.'

Linkedin hesabından bir açıklama yapan şirket CEO Andy Byron'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Şirketin paylaşımlarını yorumlara kapattığı görüldü.

NY Times'da yer alan habere göre şirkete yakın kaynaklar insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un da görevden alındığını söyledi. Kaynaklar şirketin bu konuda yavaş tepki vermesinin nedenini ise CEO'nun istifasını geciktirmesi ve tazminat konusunda çekişme yaşamasaydı.