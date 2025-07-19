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Sel Sularının İçinden Yayın Yapan Muhabir Akıntıya Kapıldı

Sel Sularının İçinden Yayın Yapan Muhabir Akıntıya Kapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 10:46

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Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel, felakete neden oldu. Selde 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Ülkede ‘acil durum’ ilan edilirken ortaya çıkan görüntüler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Selin içinden naklen yayın yapan muhabir, sulara kapıldı. O anlar böyle görüntülendi.

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Sel sularına kapılan muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sel sularına kapılan muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pakistan’da sel felaketinin izleri devam ederken muhabirin o görüntüleri gündem oldu. Ruhi TV’nin muhabiri Ali Musa Rıza, sel sularının içinden yayın yaptı. “Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım” diyen Ali Musa Rıza, sel sularına kapıldı.

Ancak muhabirin yaşadığı bölgenin zorluklarına dikkat çekmek için böyle bir yayın yaptığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Fırat B.

Yapay zeka gibi.

ömer

Fulya öztürk pakistan v.2.0

nazifegurergil1957

muhabirin sağlık durumu iyimi yasiyormu

Ebru Duzel

akıl sağlığı pek iyi değil orası kesin.