Sel Sularının İçinden Yayın Yapan Muhabir Akıntıya Kapıldı

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel, felakete neden oldu. Selde 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Ülkede ‘acil durum’ ilan edilirken ortaya çıkan görüntüler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Selin içinden naklen yayın yapan muhabir, sulara kapıldı. O anlar böyle görüntülendi.
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Sel sularına kapılan muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Yapay zeka gibi.
Fulya öztürk pakistan v.2.0
muhabirin sağlık durumu iyimi yasiyormu
akıl sağlığı pek iyi değil orası kesin.