Sel Sularının İçinden Yayın Yapan Muhabir Akıntıya Kapıldı

Pakistan’da sel felaketinin izleri devam ederken muhabirin o görüntüleri gündem oldu. Ruhi TV’nin muhabiri Ali Musa Rıza, sel sularının içinden yayın yaptı. “Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım” diyen Ali Musa Rıza, sel sularına kapıldı.

Ancak muhabirin yaşadığı bölgenin zorluklarına dikkat çekmek için böyle bir yayın yaptığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.