Kral Charles İle Bir Araya Gelen Hayrunnisa Gül Yaklaşık 120 Bin Liralık YSL Çantasıyla Dikkat Çekti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte İngiltere Kralı Charles ile bir araya geldi. Ziyaretin sebebi Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. kuruluş yıl dönümüydü. Etkinlikte İngiltere Kralı Charles ile fotoğraf karesini X hesabından yayınlayan Abdullah Gül’ün o paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Modaya olan yakın ilgisiyle tanınan Hayrunnisa Gül’ün Yves Saint Laurent (YSL) marka çantası dikkat çekti. Lüks giyim markalarından biri olan YSL çantanın fiyatı ne kadar? İşte dudak uçuklatan rakam.