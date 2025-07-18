Kral Charles İle Bir Araya Gelen Hayrunnisa Gül Yaklaşık 120 Bin Liralık YSL Çantasıyla Dikkat Çekti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte İngiltere Kralı Charles ile bir araya geldi. Ziyaretin sebebi Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. kuruluş yıl dönümüydü. Etkinlikte İngiltere Kralı Charles ile fotoğraf karesini X hesabından yayınlayan Abdullah Gül’ün o paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Modaya olan yakın ilgisiyle tanınan Hayrunnisa Gül’ün Yves Saint Laurent (YSL) marka çantası dikkat çekti. Lüks giyim markalarından biri olan YSL çantanın fiyatı ne kadar? İşte dudak uçuklatan rakam.
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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles ile fotoğraflarını X hesabından paylaştı.
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Hayrunnisa Gül'ün modaya yakından ilgisi bilinen bir gerçek. Fotoğraf karesinde ise dikkat çeken bir detay göze çarpıyor: YSL marka çanta.
Yıllar önce İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i platform topuklularıyla ziyaret eden Gül'ün o görüntüleri hafızalardaki yerini koruyor. Buradan izleyebilirsiniz👇🏻
Hayrunnisa Gül'ün YSL marka çantası kaç TL?
Mısır merkezli bir başka sitede ise çanta stokta bulunmuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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