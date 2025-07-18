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Kral Charles İle Bir Araya Gelen Hayrunnisa Gül Yaklaşık 120 Bin Liralık YSL Çantasıyla Dikkat Çekti

Kral Charles İle Bir Araya Gelen Hayrunnisa Gül Yaklaşık 120 Bin Liralık YSL Çantasıyla Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 22:45

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunnisa Gül ile birlikte İngiltere Kralı Charles ile bir araya geldi. Ziyaretin sebebi Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. kuruluş yıl dönümüydü. Etkinlikte İngiltere Kralı Charles ile fotoğraf karesini X hesabından yayınlayan Abdullah Gül’ün o paylaşımında dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Modaya olan yakın ilgisiyle tanınan Hayrunnisa Gül’ün Yves Saint Laurent (YSL) marka çantası dikkat çekti. Lüks giyim markalarından biri olan YSL çantanın fiyatı ne kadar? İşte dudak uçuklatan rakam.

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles ile fotoğraflarını X hesabından paylaştı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles ile fotoğraflarını X hesabından paylaştı.
twitter.com

İslam dünyası üzerine akademik çalışmalar yürüten Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), 40. kuruluş yılını kutladı. Oxford’daki yerleşkede düzenlenen etkinlikte akademisyenler ve devlet temscileri yer aldı. Etkinliğe eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül katılım gösterdi. İkili etkinlikte bulunan İngiltere Kralı Charles ile bir araya geldi, sohbet etti. 

Abdullah Gül, o anları X hesabından şu sözlerle paylaştı:

'Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır.'

Hayrunnisa Gül'ün modaya yakından ilgisi bilinen bir gerçek. Fotoğraf karesinde ise dikkat çeken bir detay göze çarpıyor: YSL marka çanta.

Hayrunnisa Gül'ün modaya yakından ilgisi bilinen bir gerçek. Fotoğraf karesinde ise dikkat çeken bir detay göze çarpıyor: YSL marka çanta.

Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Fransız giyim, aksesuar ve kozmetik markası olan Yves Saint Laurent, lüks markaların başında geliyor. Hayrunnisa Gül'ün taktığı bu çantanın fiyatı da üç basamaklı veya dört basamaklı değil elbette.

Yıllar önce İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i platform topuklularıyla ziyaret eden Gül'ün o görüntüleri hafızalardaki yerini koruyor. Buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Hayrunnisa Gül'ün YSL marka çantası kaç TL?

Hayrunnisa Gül'ün YSL marka çantası kaç TL?

Yves Saint Laurent’in internet sitesine baktığımızda bu çanta “Puffer” model olarak geçiyor. ‘Small’ yani küçük boy çantanın fiyatı 2 bin 600 eurodan başlıyor. TL’ye çevirdiğimizde ise yaklaşık 122 bin TL gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Çanta ikinci el sitelerde ise 40 bin-60 bin TL aralığında satılıyor.

Mısır merkezli bir başka sitede ise çanta stokta bulunmuyor.

Mısır merkezli bir başka sitede ise çanta stokta bulunmuyor.

Sitede Hayrunnisa Gül'ün üzerinde bulunan çantanın yaklaşık 107 bin TL'den (131 bin 820 Mısır Lirası) satıldığı görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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