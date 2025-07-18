Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Açıklama
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Temmuz 2025 tarihinde aldığı yeni kararla, geçmiş seyahatlerinde kurallara uygun davranan ve düşük risk grubundaki Türk vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi verilmesini kolaylaştıracak yeni anlaşmayı kabul etti. Söz konusu anlaşmaya dair Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi.
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Avrupa Birliği'nden (AB) Türk vatandaşlarına Schengen vizesi müjdesi.
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Schengen vize kararını hangi ülkeler uygulayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu Schengen vizesi kararına dair şu açıklamayı yaptı:
Schengen vizesi nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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