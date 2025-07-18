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Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Açıklama

Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 18:43

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Temmuz 2025 tarihinde aldığı yeni kararla, geçmiş seyahatlerinde kurallara uygun davranan ve düşük risk grubundaki Türk vatandaşlarına yönelik çok girişli Schengen vizesi verilmesini kolaylaştıracak yeni anlaşmayı kabul etti. Söz konusu anlaşmaya dair Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi.

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Avrupa Birliği'nden (AB) Türk vatandaşlarına Schengen vizesi müjdesi.

Avrupa Birliği'nden (AB) Türk vatandaşlarına Schengen vizesi müjdesi.

AB Komisyonu’nun duyurusuna göre, daha önce Schengen bölgesine sorunsuz giriş-çıkış yapan Türk vatandaşlarına kademeli olarak 6 aydan 5 yıla kadar geçerliliği olan çok girişli vizeler verilecek. Bu düzenlemenin, AB ülkelerinin yüksek riskli başvurulara daha fazla odaklanmasına olanak sağlayacağı ve konsolosluklardaki yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kademeli Vize Süreleri Nasıl Olacak?

Yeni sistemde başvurulara önceki vize geçmişine göre farklı sürelerde çok girişli vize verilecek.

Vize süreleri şöyle olacak:

  • Önceki vizesinin süresinin bitmesinden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara 6 aylık vize,

  • 6 aylık vizesi olanlara, sürenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde başvururlarsa 1 yıllık vize,

  • Daha önce 1 yıllık vize almış olanlara, bitiş tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvururlarsa 3 yıllık vize,

  • 3 yıllık vizesi olanlara ise, yine 2 yıl içinde başvurmaları şartıyla 5 yıllık vize verilecek.

Ancak bu uygulama ilk kez Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişileri kapsamayacak. Sadece daha önce vize almış ve seyahat kurallarına uymuş kişilere yönelik olarak uygulanacak.

Karara göre, vize süresi başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik süresinden uzun olamayacak. Bu durumda, verilen vize, pasaportun süresinin dolmasından en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Schengen vize kararını hangi ülkeler uygulayacak

Schengen vize kararını hangi ülkeler uygulayacak

Yeni vize düzenlemesi, şu AB ülkelerinde geçerli olacak: 

Schengen bölgesinde yer almayan İrlanda uygulama dışında tutulurken, Schengen üyesi olan ancak özel protokole sahip Danimarka’nın ise bu düzenlemeye uymak gibi bir yükümlülüğü bulunmuyor. 

Danimarka isterse uygulamayı kendi ulusal kuralları çerçevesinde hayata geçirebilecek.

Türkiye'den yapılan başvuruları kapsayan bu yeni vize kolaylığının, ticari amaçla seyahat eden tır şoförlerini kapsam dışında bıraktığı da özellikle belirtildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu Schengen vizesi kararına dair şu açıklamayı yaptı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu Schengen vizesi kararına dair şu açıklamayı yaptı:

'Memnuniyetle görüyoruz ki AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve bunu üye ülkelere göndermiş durumda. Bu da şunu öngörüyor; özellikle daha önce vize almış, düzenli bir şekilde seyahatini yapmış ve Türkiye'ye geri dönmüş vatandaşlarımız açısından, herhangi bir göç ve güvenlik riski oluşturmadığından hareketle, ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme.

'Taleplerimize Olumlu Cevap Verildi' 

Yani bina donanımında, insan kaynağında, bilgisayar ve teknik donanımında iyileştirmeler yapmalarını acilen bekliyoruz. Artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. AB Komisyonu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim bu konudaki taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu. Çok girişli ve uzun süreli Schengen vizesi verme sürecini, hazırladığı ve üye ülkelere gönderdiği resmi bir belgeyle başlatmış oldu. Bu, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki ticaret, eğitim, kültür, turizm ve yatırım alanlarındaki işbirliğini artıracak önemli bir gelişmedir. Çünkü vize bir fiziki engeldir. İnsanların dolaşımına engeldir. Bu konudaki süreç artık yumuşatılmış ve hızlandırılmış olmuştur.'

Schengen vizesi nedir?

Schengen vizesi nedir?

Schengen vizesi, Avrupa'daki Schengen Bölgesi'ne dahil ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı sağlayan kısa süreli bir vize türüdür. Bu vizeye sahip olan kişiler, 90 gün içinde en fazla 90 gün kalmak kaydıyla Schengen ülkelerinde turistik, ticari veya aile ziyareti gibi amaçlarla seyahat edebilir.

Schengen Vizesi Hangi Ülkeleri Kapsar?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da Schengen bölgesine dahildir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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