Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan Açıklama

AB Komisyonu’nun duyurusuna göre, daha önce Schengen bölgesine sorunsuz giriş-çıkış yapan Türk vatandaşlarına kademeli olarak 6 aydan 5 yıla kadar geçerliliği olan çok girişli vizeler verilecek. Bu düzenlemenin, AB ülkelerinin yüksek riskli başvurulara daha fazla odaklanmasına olanak sağlayacağı ve konsolosluklardaki yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kademeli Vize Süreleri Nasıl Olacak?

Yeni sistemde başvurulara önceki vize geçmişine göre farklı sürelerde çok girişli vize verilecek.

Vize süreleri şöyle olacak:

Önceki vizesinin süresinin bitmesinden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara 6 aylık vize,

6 aylık vizesi olanlara, sürenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde başvururlarsa 1 yıllık vize,

Daha önce 1 yıllık vize almış olanlara, bitiş tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvururlarsa 3 yıllık vize,

3 yıllık vizesi olanlara ise, yine 2 yıl içinde başvurmaları şartıyla 5 yıllık vize verilecek.

Ancak bu uygulama ilk kez Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişileri kapsamayacak. Sadece daha önce vize almış ve seyahat kurallarına uymuş kişilere yönelik olarak uygulanacak.

Karara göre, vize süresi başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik süresinden uzun olamayacak. Bu durumda, verilen vize, pasaportun süresinin dolmasından en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.