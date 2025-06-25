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Schengen Vizesinde Doğru Bilinen Yanlışlar: Hangi Ülkeler Kolay Vize Veriyor?

Schengen Vizesinde Doğru Bilinen Yanlışlar: Hangi Ülkeler Kolay Vize Veriyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 14:07

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce vatandaş Schengen vize engeline takılıyor. Başvuru için gerekli belgelerin toplanma süreci halihazırda vatandaşı yorarken ödenen vize ücretlerine karşılık olarak başvurunun reddedilmesi içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Uzun süredir Schengen vize reddi gündemdeyken şimdi gündem maddesi randevu bulunamaması. Schengen vize ret sorununa bir de randevu bulamama eklenince uzmanlardan art arda açıklama geldi. Vize Danışmanı Okan Büyükgür, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. İşte Schengen vizesinde son durum, doğru bilinen yanlış ve hangi ülkeler kolay vize veriyor?

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Schengen vizesinde doğru bilinen yanlışlar:

Schengen vizesinde doğru bilinen yanlışlar:

Schengen vize krizi büyüyor. Uzmanlardan ise art arda açıklamalar geliyor. Schengen vizeleri neden reddediliyor, kimlere onay veriliyor? Vatandaşların en merak ettiği soruların başında bu geliyor. CNN Türk’e konuşan Vize Danışmanı Okan Büyükgür, Schengen vizesine dair önemli bilgiler verdi. 

Yanlış Vize Kullanımı

Büyükgür’e göre vize alımının zorlaşmasında kısa süreli vizeler ve yanlış vize kullanımı etkili. Büyükgür, normalde yılda 1 kez başvuru yapanların kısa vize süreleri nedeniyle 34 kez başvuru yaptığını ve artan başvuruların da kota sıkıntısı yarattığına vurgu yaptı. 

Bir başka yapılan hata ise vizenin alındığı ülkeye giriş yapmadan başka ülkeye ilk seyahati gerçekleştirmek: “A ülkesi vizesi alınıp ilk seyahatin B ülkesine yapılması gibi durumlar, bir sonraki başvurularda konsolosluklar tarafından olumsuz değerlendiriliyor.'

Vize Başvurusunda Yapılan En Büyük Hata 

Büyükgür, vize başvurusunda yapılan en büyük hatanın otel rezervasyonlarının iptal edilmiş olması olduğunu dile getirdi. Seyahatin inandırıcı bulunmaması nedeniyle ret verildiğinin altını çizen Büyükgür, “Konsolosluklar şüphelendiği takdirde otelleri arayarak teyit alabiliyor. Eğer rezervasyon konfirmeli değilse dosya hiç açılmadan ret verilebiliyor” dedi.

Bir diğer hatanın ise banka hesabından paranın yetersiz olduğunu dile getiren Büyükgür, banka dökümlerinin son 3 aylık, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerektiğine dikkat çekti. 

Cascade Kuralı Her Zaman Uygulanmayabilir

Uzun süreli vize verimini öngören Cascade kuralının yaklaşık 30 yıldır var olduğunu belirten Büyükgür, bu kuralın şu an askıda olduğunu belirtti. Pek çok kişinin Cascade kuralı ile uzun süreli vize aldığını belirtmesinin yanlış algıya yol açtığını belirten Büyükgür, Konsoloslukların Cascade kuralını her zaman uygulama zorunluluğu olmadığını dile getirdi.

Cascade Kuralı Nedir? Detaylar için tıklayın👇🏻

Bot yazılımlarıyla randevu almaya karşı 'tek kullanımlık şifre' uygulaması getirildi.

Bot yazılımlarıyla randevu almaya karşı 'tek kullanımlık şifre' uygulaması getirildi.

Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü ortaya çıkarken aracı kurumlarda yapay zeka destekli botlarla vize randevusu aldığı da gündemi meşgul eden konulardan biri. Konsolosluklar ise bu duruma karşı tedbir alarak OTP (tek kullanımlık şifre) dönemini başlattı. Bu uygulamayla telefon numarası veya e-posta adresine doğrulama kodu gelerek giriş sağlanıyor. Ancak Büyükgür, bot yazılımlarının önüne kısmen geçildiğini; tamamen engellenmediğini vurguladı.

Hangi ülkeler kolay vize veriyor?

Vize Danışmanı Okan Büyükgür, Schengen vize konusunda kolaylık sağlayan ülkeleri de sıraladı. Büyükgür, Yunanistan, Hollanda ve Fransa’nın vize konusunda daha iyimser olduğunu belirtirken “Herkese iyimser değiller” diyerek dikkat ettikleri noktaları paylaştı. 

Büyükgür, başvuru dosyasında eksik, sabıka, vergi borcu gibi olumsuz durumlar olmadığı takdirde ülkelerin vizeye olumlu yaklaştığını öne sürdü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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