Schengen Vizesinde Doğru Bilinen Yanlışlar: Hangi Ülkeler Kolay Vize Veriyor?
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce vatandaş Schengen vize engeline takılıyor. Başvuru için gerekli belgelerin toplanma süreci halihazırda vatandaşı yorarken ödenen vize ücretlerine karşılık olarak başvurunun reddedilmesi içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Uzun süredir Schengen vize reddi gündemdeyken şimdi gündem maddesi randevu bulunamaması. Schengen vize ret sorununa bir de randevu bulamama eklenince uzmanlardan art arda açıklama geldi. Vize Danışmanı Okan Büyükgür, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. İşte Schengen vizesinde son durum, doğru bilinen yanlış ve hangi ülkeler kolay vize veriyor?
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Schengen vizesinde doğru bilinen yanlışlar:
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Bot yazılımlarıyla randevu almaya karşı 'tek kullanımlık şifre' uygulaması getirildi.
Hangi ülkeler kolay vize veriyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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