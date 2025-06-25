Schengen Vizesinde Doğru Bilinen Yanlışlar: Hangi Ülkeler Kolay Vize Veriyor?

Schengen vize krizi büyüyor. Uzmanlardan ise art arda açıklamalar geliyor. Schengen vizeleri neden reddediliyor, kimlere onay veriliyor? Vatandaşların en merak ettiği soruların başında bu geliyor. CNN Türk’e konuşan Vize Danışmanı Okan Büyükgür, Schengen vizesine dair önemli bilgiler verdi.

Yanlış Vize Kullanımı

Büyükgür’e göre vize alımının zorlaşmasında kısa süreli vizeler ve yanlış vize kullanımı etkili. Büyükgür, normalde yılda 1 kez başvuru yapanların kısa vize süreleri nedeniyle 34 kez başvuru yaptığını ve artan başvuruların da kota sıkıntısı yarattığına vurgu yaptı.

Bir başka yapılan hata ise vizenin alındığı ülkeye giriş yapmadan başka ülkeye ilk seyahati gerçekleştirmek: “A ülkesi vizesi alınıp ilk seyahatin B ülkesine yapılması gibi durumlar, bir sonraki başvurularda konsolosluklar tarafından olumsuz değerlendiriliyor.'

Vize Başvurusunda Yapılan En Büyük Hata

Büyükgür, vize başvurusunda yapılan en büyük hatanın otel rezervasyonlarının iptal edilmiş olması olduğunu dile getirdi. Seyahatin inandırıcı bulunmaması nedeniyle ret verildiğinin altını çizen Büyükgür, “Konsolosluklar şüphelendiği takdirde otelleri arayarak teyit alabiliyor. Eğer rezervasyon konfirmeli değilse dosya hiç açılmadan ret verilebiliyor” dedi.

Bir diğer hatanın ise banka hesabından paranın yetersiz olduğunu dile getiren Büyükgür, banka dökümlerinin son 3 aylık, ıslak imzalı ve kaşeli olması gerektiğine dikkat çekti.

Cascade Kuralı Her Zaman Uygulanmayabilir

Uzun süreli vize verimini öngören Cascade kuralının yaklaşık 30 yıldır var olduğunu belirten Büyükgür, bu kuralın şu an askıda olduğunu belirtti. Pek çok kişinin Cascade kuralı ile uzun süreli vize aldığını belirtmesinin yanlış algıya yol açtığını belirten Büyükgür, Konsoloslukların Cascade kuralını her zaman uygulama zorunluluğu olmadığını dile getirdi.